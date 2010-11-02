Готівку через касу банка видає без проблем...тільки за пару днів слід замовити особистим відвідуванням відділення. Такі в них порядки.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:04
Готівку через касу банка видає без проблем...тільки за пару днів слід замовити особистим відвідуванням відділення. Такі в них порядки.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:48
із цим (видача що папіру що капусти) в АБанки проблем нінколи не було
навіть в страшнючий час коли ПБ був за волосину від самі знаєте чого...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Суб 14 лип, 2018 09:45
А-банк
А что с А 24? Утром вообще нельзя было войти, сейчас вхожу, но не открывается вкладка депозиты. У всех так?
Додано: Суб 14 лип, 2018 10:17
Секція депозитів в АБ24 запрацювала
продовжуєм насолоджуватись вік-ендом
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:50
Re: А-Банк
Подскажите. Хочу с кдв перевести на моно на депо. Какой лимит увеличивать? На проведение операций или оплата в интернет. Ни какой не увеличивается. Лимит на такие переводы 99999 в месяц? А если больше то что будет?
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:59
За реквізитами на Моно має ходити без зміни всяких лімітів.
Чи Ви з МОно хочете здьоргнути?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:01
С абанка на моно скинуть. И депо у моно открыть. А банка не хочет лимит менять.
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:05
Re: А-Банк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Зараз переглядають цей форум: Банк Конкорд, BBC, Google Adsense [Bot], la9, wolt450, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|