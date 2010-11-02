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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1020102110221023

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:17

Ваш запрос отправлен в обработку
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:19

  andreyiskra написав:Ваш запрос отправлен в обработку

А що тепла лінія каже?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:27

Квесторе_поверніться я не звонил еще
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:11

Re: А-Банк

После второй попытки изменения лимита позвонила тетка. Спросила данные и лимит увеличился. Но все равно не проходит на моно. Приходят смс что инетлимит превышен.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:14

Re: А-Банк

  andreyiskra написав:инетлимит превышен

Можливо ще ліміт не устаканився...слід з півгодинки почекати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:25

надо и "на операции" поднять
v57
 
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