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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:17
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andreyiskra
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Додано: Вів 17 лип, 2018 12:19
andreyiskra написав:
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А що тепла лінія каже?
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Додано: Вів 17 лип, 2018 12:27
Квесторе_поверніться я не звонил еще
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andreyiskra
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:11
После второй попытки изменения лимита позвонила тетка. Спросила данные и лимит увеличился. Но все равно не проходит на моно. Приходят смс что инетлимит превышен.
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andreyiskra
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:14
andreyiskra написав:
инетлимит превышен
Можливо ще ліміт не устаканився...слід з півгодинки почекати.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:25
надо и "на операции" поднять
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v57
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Додано: Вів 17 лип, 2018 14:16
v57 а на операции не нажимается чтобы изменить
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andreyiskra
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Додано: Вів 17 лип, 2018 14:49
andreyiskra написав:v57
а на операции не нажимается чтобы изменить
0800... на день поднимают
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v57
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