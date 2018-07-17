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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 08:23
Квесторе_поверніться написав: andreyiskra написав:
инетлимит превышен
Можливо ще ліміт не устаканився...слід з півгодинки почекати.
сегодня все прошло. Оказывается я в этом месяце переводил 2000, поэтому надо было поднять инет лимит на 52к. Лимит на проведение операций не менял.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 09:26
а как смогло пройти 200к при лимите 52к ?
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J
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Додано: Сер 18 лип, 2018 10:05
J написав:
а как смогло пройти 200к при лимите 52к ?
50к которые я вчера пытался
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andreyiskra
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