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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1021102210231024

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 08:23

  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:инетлимит превышен

Можливо ще ліміт не устаканився...слід з півгодинки почекати.

сегодня все прошло. Оказывается я в этом месяце переводил 2000, поэтому надо было поднять инет лимит на 52к. Лимит на проведение операций не менял.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:26

а как смогло пройти 200к при лимите 52к ?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 10:05

  J написав:а как смогло пройти 200к при лимите 52к ?

50к которые я вчера пытался
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:24

  andreyiskra написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:инетлимит превышен

Можливо ще ліміт не устаканився...слід з півгодинки почекати.

сегодня все прошло. Оказывается я в этом месяце переводил 2000, поэтому надо было поднять инет лимит на 52к. Лимит на проведение операций не менял.

Ну і Ок.
А як з лімітом 100000 в місяць боротися?
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:58

Так я много раз задавал здесь вопрос по лимитам. Я правильно понимаю что лимит 100000 в месяц? Это на снятие или на переводы или на платежи?
Горячка вообще сказала что лимитов нет.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:59

Re: А-Банк

Попробую через кассу абанка остальное перевести на моно
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:01

  andreyiskra написав:Так я много раз задавал здесь вопрос по лимитам. Я правильно понимаю что лимит 100000 в месяц? Это на снятие или на переводы или на платежи?
Горячка вообще сказала что лимитов нет.

Кажуть що на перекази.
На виніс готівки через касу лімітів немає.
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