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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:38
Коллеги, болеет ли А-банк болезнью коваля?
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:59
Заболела с беней, после этого не поправлялась
cdj2 написав:Коллеги, болеет ли А-банк болезнью коваля?
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