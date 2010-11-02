RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1023102410251026>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:38

Re: А-Банк

Коллеги, болеет ли А-банк болезнью коваля?
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2426
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:59

Re: А-Банк

Заболела с беней, после этого не поправлялась
cdj2 написав:Коллеги, болеет ли А-банк болезнью коваля?
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 04.09.10
Подякував: 105 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:25

Абанк дает кишмиш!!
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:34

  guntherhouse777 написав:Абанк дает кишмиш!!

Нет
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13548
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:40

  BBC написав:
  guntherhouse777 написав:Абанк дает кишмиш!!

Нет

Это не вопрос, в утверждение.
Депо в 25 к.
Бесконтакта от МК дают.
Существующий КЛ переносят на этот новый бесконтакт.
Супеоы и бензин -5%, красота и медицина - 12, одежда и обувь - внимание-20%!!!
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:43

500 грязными, мсс категорий - как у Мони (примерно, но всеохватывающие) Позже выложу, если интересно.
Депо мин. На 6-12 мес.
Категории могут меняться.
Срок действия программы - один год, до 31.08.19
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:50

  guntherhouse777 написав:500 грязными, мсс категорий - как у Мони (примерно, но всеохватывающие) Позже выложу, если интересно.
Депо мин. На 6-12 мес.
Категории могут меняться.
Срок действия программы - один год, до 31.08.19

Конечно интересно. И долго Вы это в себе держали и не делились? :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5826
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3829 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:51

Re: А-Банк

Депо для кишмиш трохи не наш метод, та схоже того варте ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7940
З нами з: 15.04.09
Подякував: 379 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:05

  guntherhouse777 написав:500 грязными, мсс категорий - как у Мони (примерно, но всеохватывающие) Позже выложу, если интересно.
Депо мин. На 6-12 мес.
Категории могут меняться.
Срок действия программы - один год, до 31.08.19

Информация только в отделении?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1329
З нами з: 18.09.13
Подякував: 291 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:10

1 апреля?
v57
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 14.03.10
Подякував: 66 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1023102410251026>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777, IGNAT, kostya77, Vorlon, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5832, 5833, 5834
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58337 7457361
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 16:34
BBC
Банк Глобус 1 ... 363, 364, 365
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3643 498707
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 15:30
Ромасик
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3120, 3121, 3122
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31211 3875867
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 15:12
Anonim2666

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3513)
23.07.2018 17:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.