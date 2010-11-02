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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:38
Коллеги, болеет ли А-банк болезнью коваля?
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:59
Заболела с беней, после этого не поправлялась
cdj2 написав:Коллеги, болеет ли А-банк болезнью коваля?
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:25
Абанк дает кишмиш!!
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guntherhouse777
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:34
guntherhouse777 написав:
Абанк дает кишмиш!!
Нет
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:40
BBC написав: guntherhouse777 написав:
Абанк дает кишмиш!!
Нет
Это не вопрос, в утверждение.
Депо в 25 к.
Бесконтакта от МК дают.
Существующий КЛ переносят на этот новый бесконтакт.
Супеоы и бензин -5%, красота и медицина - 12, одежда и обувь - внимание-20%!!!
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guntherhouse777
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:43
500 грязными, мсс категорий - как у Мони (примерно, но всеохватывающие) Позже выложу, если интересно.
Депо мин. На 6-12 мес.
Категории могут меняться.
Срок действия программы - один год, до 31.08.19
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guntherhouse777
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:50
guntherhouse777 написав:
500 грязными, мсс категорий - как у Мони (примерно, но всеохватывающие) Позже выложу, если интересно.
Депо мин. На 6-12 мес.
Категории могут меняться.
Срок действия программы - один год, до 31.08.19
Конечно интересно. И долго Вы это в себе держали и не делились?
Всё IMHO
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:51
Депо для кишмиш трохи не наш метод, та схоже того варте
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:05
guntherhouse777 написав:
500 грязными, мсс категорий - как у Мони (примерно, но всеохватывающие) Позже выложу, если интересно.
Депо мин. На 6-12 мес.
Категории могут меняться.
Срок действия программы - один год, до 31.08.19
Информация только в отделении?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:10
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