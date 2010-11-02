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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:13
Вкладчик1234 написав: guntherhouse777 написав:
500 грязными, мсс категорий - как у Мони (примерно, но всеохватывающие) Позже выложу, если интересно.
Депо мин. На 6-12 мес.
Категории могут меняться.
Срок действия программы - один год, до 31.08.19
Конечно интересно. И долго Вы это в себе держали и не делились?
Я тока утром приехал с Бердянска. (На выходных народу было-ужас сколько).
Иду мимо отделения А банки - и на вайбер приходит инфо о начале акции.
Моим знаниям об акции-полчаса.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:46
chipmunk написав:
Депо для кишмиш трохи не наш метод, та схоже того варте
Главное что бы не брали депо в заставу.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:36
guntherhouse777 написав: BBC написав: guntherhouse777 написав:
Абанк дает кишмиш!!
Нет
Это не вопрос, в утверждение.
Депо в 25 к.
Бесконтакта от МК дают.
Существующий КЛ переносят на этот новый бесконтакт.
Супеоы и бензин -5%, красота и медицина - 12, одежда и обувь - внимание-20%!!!
Сьогодні інфа пройшла. депо може бути діюче. категорії діють одночасно чотири. картка з фото
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