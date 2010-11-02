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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:13

  Вкладчик1234 написав:
  guntherhouse777 написав:500 грязными, мсс категорий - как у Мони (примерно, но всеохватывающие) Позже выложу, если интересно.
Депо мин. На 6-12 мес.
Категории могут меняться.
Срок действия программы - один год, до 31.08.19

Конечно интересно. И долго Вы это в себе держали и не делились? :-)

Я тока утром приехал с Бердянска. (На выходных народу было-ужас сколько).
Иду мимо отделения А банки - и на вайбер приходит инфо о начале акции.
Моим знаниям об акции-полчаса.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:46

  chipmunk написав:Депо для кишмиш трохи не наш метод, та схоже того варте ;)

Главное что бы не брали депо в заставу.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:25

  guntherhouse777 написав:Абанк дает кишмиш!!

А я думаю чего это у меня сегодня 3 пропущенных на финансовом телефоне с кодом Днепра ;). А оно мой бывший менеджер получил лишний довод для убеждения немного денежек в А-банку занести... В обмен на кишмиш. Ну-ну. Надо будет завтра заехать покалякать о делах наших праведных ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:36

  guntherhouse777 написав:
  BBC написав:
  guntherhouse777 написав:Абанк дает кишмиш!!

Нет

Это не вопрос, в утверждение.
Депо в 25 к.
Бесконтакта от МК дают.
Существующий КЛ переносят на этот новый бесконтакт.
Супеоы и бензин -5%, красота и медицина - 12, одежда и обувь - внимание-20%!!!


Сьогодні інфа пройшла. депо може бути діюче. категорії діють одночасно чотири. картка з фото
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:43

И еще два варианта получить карту:
1.3 месяца подряд пропускать 50К через карты А банки.
2. 3 месяца подряд платить 10К коммуналки.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:01

Re: А-Банк

  wolt450 написав:Сьогодні інфа пройшла
какой путёй? Похоже на инд.условия,не гарантированные пондом,ибо на сайте не вижу
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:33

Сьогодні інфа пройшла. депо може бути діюче. категорії діють одночасно чотири. картка з фото[/quote]

Мне мой нач. Отд.категорически Сказала, что тока новый депо нужен, оформленный от 01.07. От 25К. На 6-12 срочный. $ не пойдет. Тока папир.
Действующий не катит.

Гл это подтверждает.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:43

Re: А-Банк

Закончился в субботу депозит в этом банке. А-24 мне, сообщил что по скольку депозит открывался в отделении то туда мне и дорога. Но во вторник они его продлят. Так что один день на закрытие. Пошел сегодня в отделение, где сказали что выдача только через кассу, а на карту за 0,5%. Так что ничего в этой банке не поменялось к лучшему. Ну хоть не говорили, что заказывать наличку надо было.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:04

Re: А-Банк

Был сегодня в банке. Рассказывали про кэшбэк. Но на сайте нет инфы почему-то.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:40

Re: А-Банк

Всем банкам понадобился папир. Значит я не ошибался...
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