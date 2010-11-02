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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:13
Вкладчик1234 написав: guntherhouse777 написав:
500 грязными, мсс категорий - как у Мони (примерно, но всеохватывающие) Позже выложу, если интересно.
Депо мин. На 6-12 мес.
Категории могут меняться.
Срок действия программы - один год, до 31.08.19
Конечно интересно. И долго Вы это в себе держали и не делились?
Я тока утром приехал с Бердянска. (На выходных народу было-ужас сколько).
Иду мимо отделения А банки - и на вайбер приходит инфо о начале акции.
Моим знаниям об акции-полчаса.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 15:46
chipmunk написав:
Депо для кишмиш трохи не наш метод, та схоже того варте
Главное что бы не брали депо в заставу.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:36
guntherhouse777 написав: BBC написав: guntherhouse777 написав:
Абанк дает кишмиш!!
Нет
Это не вопрос, в утверждение.
Депо в 25 к.
Бесконтакта от МК дают.
Существующий КЛ переносят на этот новый бесконтакт.
Супеоы и бензин -5%, красота и медицина - 12, одежда и обувь - внимание-20%!!!
Сьогодні інфа пройшла. депо може бути діюче. категорії діють одночасно чотири. картка з фото
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:43
И еще два варианта получить карту:
1.3 месяца подряд пропускать 50К через карты А банки.
2. 3 месяца подряд платить 10К коммуналки.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 17:01
wolt450 написав:
Сьогодні інфа пройшла
какой путёй? Похоже на инд.условия,не гарантированные пондом,ибо на сайте не вижу
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Пон 23 лип, 2018 17:33
Сьогодні інфа пройшла. депо може бути діюче. категорії діють одночасно чотири. картка з фото[/quote]
Мне мой нач. Отд.категорически Сказала, что тока новый депо нужен, оформленный от 01.07. От 25К. На 6-12 срочный. $ не пойдет. Тока папир.
Действующий не катит.
Гл это подтверждает.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 17:43
Закончился в субботу депозит в этом банке. А-24 мне, сообщил что по скольку депозит открывался в отделении то туда мне и дорога. Но во вторник они его продлят. Так что один день на закрытие. Пошел сегодня в отделение, где сказали что выдача только через кассу, а на карту за 0,5%. Так что ничего в этой банке не поменялось к лучшему. Ну хоть не говорили, что заказывать наличку надо было.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 18:04
Был сегодня в банке. Рассказывали про кэшбэк. Но на сайте нет инфы почему-то.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 18:40
Всем банкам понадобился папир. Значит я не ошибался...
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Пон 23 лип, 2018 17:04
klug
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