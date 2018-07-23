Додано: Пон 23 лип, 2018 17:43

Закончился в субботу депозит в этом банке. А-24 мне, сообщил что по скольку депозит открывался в отделении то туда мне и дорога. Но во вторник они его продлят. Так что один день на закрытие. Пошел сегодня в отделение, где сказали что выдача только через кассу, а на карту за 0,5%. Так что ничего в этой банке не поменялось к лучшему. Ну хоть не говорили, что заказывать наличку надо было.