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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:57
cdj2 написав:
Значит я не ошибался...
В чем?
Всё IMHO
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Додано: Пон 23 лип, 2018 18:59
cdj2 написав:
понадобился папир.
знають що восени капуста буде по 40?
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Додано: Пон 23 лип, 2018 19:05
greenozon написав: cdj2 написав:
понадобился папир.
знають що восени капуста буде по 40?
А морква?
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Додано: Пон 23 лип, 2018 19:23
greenozon написав: cdj2 написав:
понадобился папир.
знають що восени капуста буде по 40?
Або не врожай !
никому не верю
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sens
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