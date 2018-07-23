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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1024102510261027

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:57

  cdj2 написав:Значит я не ошибался...

В чем?
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 18:59

Re: А-Банк

  cdj2 написав:понадобился папир.

знають що восени капуста буде по 40? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:05

  greenozon написав:
  cdj2 написав:понадобился папир.

знають що восени капуста буде по 40? :)

А морква? :)
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:23

  greenozon написав:
  cdj2 написав:понадобился папир.

знають що восени капуста буде по 40? :)

Або не врожай !
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 06:11

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:А морква?


Не переживайте:
В Україні різко падають ціни на моркву
Аграрії південних областей відвантажують коренеплід по 10-15 грн за кг.
З початку липня вартість моркви в Україні стала різко знижуватися. В аграрних господарствах ця продукція подешевшала в середньому на 35%. Про це повідомляє “АПК-Інформ: овочі і фрукти”. Ще два тижні тому фермери не погоджувались укладати угоди дешевше 17 грн/кг. Сьогодні аграрії південних областей відвантажують коренеплід по 10-15 грн/кг.
http://enovosty.com/uk/news-markets-ukr ... -na-morkvu
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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