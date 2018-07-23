А-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:57
cdj2 написав:
Значит я не ошибался...
В чем?
Всё IMHO
Вкладчик1234
Повідомлень: 5838
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3827 раз.
Подякували: 1258 раз.
Профіль
2
1
2
Додано: Пон 23 лип, 2018 18:59
cdj2 написав:
понадобился папир.
знають що восени капуста буде по 40?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Повідомлень: 2460
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 70 раз.
Профіль
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:05
greenozon написав: cdj2 написав:
понадобился папир.
знають що восени капуста буде по 40?
А морква?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25188
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1287 раз.
Профіль
Додано: Пон 23 лип, 2018 19:23
greenozon написав: cdj2 написав:
понадобился папир.
знають що восени капуста буде по 40?
Або не врожай !
никому не верю
sens
Повідомлень: 10871
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 631 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 лип, 2018 06:11
Квесторе_поверніться написав:
А морква?
Не переживайте:
В Україні різко падають ціни на моркву
Аграрії південних областей відвантажують коренеплід по 10-15 грн за кг.
З початку липня вартість моркви в Україні стала різко знижуватися. В аграрних господарствах ця продукція подешевшала в середньому на 35%. Про це повідомляє “АПК-Інформ: овочі і фрукти”. Ще два тижні тому фермери не погоджувались укладати угоди дешевше 17 грн/кг. Сьогодні аграрії південних областей відвантажують коренеплід по 10-15 грн/кг.
http://enovosty.com/uk/news-markets-ukr ... -na-morkvu
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Повідомлень: 1898
З нами з: 19.04.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 237 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
58346
7458561
Вів 24 лип, 2018 05:56 cdj2
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
5049
812870
912
216434