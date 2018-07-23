Vorlon
В отделении мне сказали, что для вновь открываемых на 6 или 12 месяцев у них акция +1%
кстати на сайте тоже написано
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:26
Vorlon
В отделении мне сказали, что для вновь открываемых на 6 или 12 месяцев у них акция +1%
кстати на сайте тоже написано
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:07
Как я вижу происходящее: хитрожопый А-банк решил убить сразу двух зайцев: и клиентов удержать, и заставить их кредитками пользоваться. Разницу в процентах выдать в виде кэшбэка - за это можно Нобелевку по экономике давать сразу!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:08
Так вот же писали: viewtopic.php?p=4413350#p4413350
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:12
Re: А-Банк
...а если еще и через мес. отменят тот КБ, то ваще мона и Золотую Пальмовую Ветвь выдавать за красоту развода
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:29
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:43
Ну эт смешно. В УкрЭксиме щас грн под 14% берут
Ну точно шапито, а не банка
... делайте хоть что-нибудь!
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