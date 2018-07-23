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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1025102610271028

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:26

Vorlon
В отделении мне сказали, что для вновь открываемых на 6 или 12 месяцев у них акция +1%

кстати на сайте тоже написано
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:31

А проценты и категории кто-то уже разведал? :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:07

Как я вижу происходящее: хитрожопый А-банк решил убить сразу двух зайцев: и клиентов удержать, и заставить их кредитками пользоваться. Разницу в процентах выдать в виде кэшбэка - за это можно Нобелевку по экономике давать сразу!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:08

  Вкладчик1234 написав:А проценты и категории кто-то уже разведал? :)


Так вот же писали: viewtopic.php?p=4413350#p4413350
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:12

Re: А-Банк

  Искатель написав:Разницу в процентах выдать в виде кэшбэка - за это можно Нобелевку по экономике давать сразу!

...а если еще и через мес. отменят тот КБ, то ваще мона и Золотую Пальмовую Ветвь выдавать за красоту развода :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:29

  Vorlon написав:andreyiskra
Так это при продлении или каким образом?

13.55 по 6м. Можно. Новый вклад.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:43

  guntherhouse777 написав:
  Vorlon написав:andreyiskra
Так это при продлении или каким образом?

13.55 по 6м. Можно. Новый вклад.

Ну эт смешно. В УкрЭксиме щас грн под 14% берут :P :P
Ну точно шапито, а не банка :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1025102610271028
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