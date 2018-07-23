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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1026102710281029

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:57

  Viz написав:Vorlon

А відносно другого - потрібно виясняти.


Акция на словах без инфо на офсайте как то мутновата смотрится изначально.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:59

  Viz написав:А відносно другого - потрібно виясняти

Условие кешбека - иметь эту карточку.
А получить её можно не только за депозит (а и за оборот, и за оплату коммуналки)
Так что думаю версия с депозитом ложная

  Aps написав:Акция на словах без инфо на офсайте как то мутновата смотрится изначально.

Манагер сказал, что в приложухе будет всё видно, когда в аккаунте будет эта карточка
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 24 лип, 2018 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:59

  Aps написав:
  Viz написав:Vorlon

А відносно другого - потрібно виясняти.


Акция на словах без инфо на офсайте как то мутновата смотрится изначально.

У них программер ток раз в мес приходит, обещали в начале августа на сайте инфу выложить :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:02

Aps

Акційний кешбек аналогічно був ніде не задокументований - але все чесно виплатили. + нова КБ акція лише стартує. Натякнули що в мобільному а24 вже є умови... оновив, але нічого поки не бачу.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:03

  Вкладчик1234 написав:Манагер сказал, что в приложухе будет всё видно, когда в аккаунте будет эта карточка
[/quote]


О... тільки карту кажуть 2 тижні чекати - іменну з фото
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:05

Re: А-Банк

Карту замовив. Сиро і довго система сприймала карту з пейпасом
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 12:29

Re: А-Банк

  Viz написав:А відносно другого - потрібно виясняти.

  Вкладчик1234 написав:Так что думаю версия с депозитом ложная

Ну я же не придумал - так сообщили в отделении :?
Vorlon
 
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