Акция на словах без инфо на офсайте как то мутновата смотрится изначально.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:57
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:59
Условие кешбека - иметь эту карточку.
А получить её можно не только за депозит (а и за оборот, и за оплату коммуналки)
Так что думаю версия с депозитом ложная
Манагер сказал, что в приложухе будет всё видно, когда в аккаунте будет эта карточка
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 24 лип, 2018 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:59
У них программер ток раз в мес приходит, обещали в начале августа на сайте инфу выложить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:02
Aps
Акційний кешбек аналогічно був ніде не задокументований - але все чесно виплатили. + нова КБ акція лише стартує. Натякнули що в мобільному а24 вже є умови... оновив, але нічого поки не бачу.
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:03
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:05
Re: А-Банк
Карту замовив. Сиро і довго система сприймала карту з пейпасом
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:29
Re: А-Банк
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