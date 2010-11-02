|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:57
Viz написав:Vorlon
А відносно другого - потрібно виясняти.
Акция на словах без инфо на офсайте как то мутновата смотрится изначально.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2037
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:59
Viz написав:
А відносно другого - потрібно виясняти
Условие кешбека - иметь эту карточку.
А получить её можно не только за депозит (а и за оборот, и за оплату коммуналки)
Так что думаю версия с депозитом ложная
Aps написав:
Акция на словах без инфо на офсайте как то мутновата смотрится изначально.
Манагер сказал, что в приложухе будет всё видно, когда в аккаунте будет эта карточка
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Вів 24 лип, 2018 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5845
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3831 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:59
Aps написав: Viz написав:Vorlon
А відносно другого - потрібно виясняти.
Акция на словах без инфо на офсайте как то мутновата смотрится изначально.
У них программер ток раз в мес приходит, обещали в начале августа на сайте инфу выложить
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24983
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2003 раз.
- Подякували: 2815 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:02
Aps
Акційний кешбек аналогічно був ніде не задокументований - але все чесно виплатили. + нова КБ акція лише стартує. Натякнули що в мобільному а24 вже є умови... оновив, але нічого поки не бачу.
-
Viz
-
-
- Повідомлень: 814
- З нами з: 29.08.08
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:03
Вкладчик1234 написав:
Манагер сказал, что в приложухе будет всё видно, когда в аккаунте будет эта карточка
[/quote]
О... тільки карту кажуть 2 тижні чекати - іменну з фото
-
Viz
-
-
- Повідомлень: 814
- З нами з: 29.08.08
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:05
Карту замовив. Сиро і довго система сприймала карту з пейпасом
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3050
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:29
Viz написав:
А відносно другого - потрібно виясняти.
Вкладчик1234 написав:
Так что думаю версия с депозитом ложная
Ну я же не придумал - так сообщили в отделении
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5755
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:42
Підвязуються карти А-банку?
-
Viz
-
-
- Повідомлень: 814
- З нами з: 29.08.08
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 12:49
Viz написав:
Натякнули що в мобільному а24 вже є умови... оновив, але нічого поки не бачу.
Есть. Скрин на красном форуме видел.
В условиях нет ничего про депозиты. Просто указано, что для золотой карты с pay pass...
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 165
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:07
MASolomko написав: Viz написав:
Натякнули що в мобільному а24 вже є умови... оновив, але нічого поки не бачу.
Есть. Скрин на красном форуме видел.
В условиях нет ничего про депозиты. Просто указано, что для золотой карты с pay pass...
А если у меня золотая в привате, то тут золотую дадут нашару?
Или нуна таки сделать оборот 150К за три дня?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24983
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2003 раз.
- Подякували: 2815 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3649
|499256
|
|
|89
|46845
|
|
|58375
|7460422
|
|