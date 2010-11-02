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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1028102910301031>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:12

  clientage написав:
  MASolomko написав:
  Viz написав:Натякнули що в мобільному а24 вже є умови... оновив, але нічого поки не бачу.
Есть. Скрин на красном форуме видел.
В условиях нет ничего про депозиты. Просто указано, что для золотой карты с pay pass...

А если у меня золотая в привате, то тут золотую дадут нашару?
Или нуна таки сделать оборот 150К за три дня? :wink:

В старі часи Голд глуб Бєні автоматом поширювали на Голд клуб Братків.
А зараз мабуть ні. :(
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:14

  clientage написав:А если у меня золотая в привате, то тут золотую дадут нашару?
Или нуна таки сделать оборот 150К за три дня? :wink:

Универсальная Gold с PayPass
Условия получения для клиентов А-Банка: Клиенты со среднемесячным оборотом от 50 тыс грн (или гривневом эквиваленте) по картам три месяца подряд; Клиенты со среднемесячными тратами на коммунальные расходы от 10 тыс грн, три месяца подряд; Клиенты, открывшие депозит с 01/07/2018 (стандарт срочный на 6, 12 месяцев) на сумму от 25 тыс грн (валюта - гривна, лонгация не учитывается)
Стоимость участия в GOLD-клубе : 20 грн в месяц
Про бесплатность Голда вариантов пока не нашла
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:21

Re: А-Банк

Місяць назад забрав фондо-депо з цієї банки. Думаю, що деполюди які також подібно поступили заставили а-менеджмент пошукати плюшки. Але блукаючий по категоріям кешбек не дуже і влаштовує. Щось мені це нагадує сумнозвісний михайлівський невдовзі до кінчини.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:22

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:А если у меня золотая в привате, то тут золотую дадут нашару?
Или нуна таки сделать оборот 150К за три дня? :wink:

В старі часи Голд глуб Бєні автоматом поширювали на Голд клуб Братків.
А зараз мабуть ні. :(

Лана возьму всю колоду платины и голда, случайно уроню под ноги менагеру, мож и проканает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:23

Re: А-Банк

Давайте структуризуємо:
1)це офіційна акція чи індивідуальні пропозиції?
2)для отримання кешбеку потрібна якась особлива картка з пейпасом?
3)ця картка видається за універсальної/gold і обслуговується на аналогічних умовах класичної кредитки з нормальним грейсом,ліміт переноситься?
4)яка схема її отримання,через відділення чи через А24?
5)ще якісь нюанси?

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t-step
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:26

  t-step написав:Д
2)для отримання кешбеку потрібна якась особлива картка з пейпасом?
3)ця картка видається за універсальної/gold і обслуговується на аналогічних умовах класичної кредитки з нормальним грейсом,ліміт переноситься?

Кэшбэк - только для владельцев кредитных карт Универсальная Голд с Pay Pass А-Банка. Предоставляется по карте в гривне основному владельцу счета. Доверенным лицам клиента услуга кэшбэк не предоставляется.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:29

  t-step написав:Давайте структуризуємо:
1)це офіційна акція чи індивідуальні пропозиції?
2)для отримання кешбеку потрібна якась особлива картка з пейпасом?
3)ця картка видається за універсальної/gold і обслуговується на аналогічних умовах класичної кредитки з нормальним грейсом,ліміт переноситься?
4)яка схема її отримання,через відділення чи через А24?
5)ще якісь нюанси?

Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk

аХція офіційна, при виконанні офіційних умов (наприклад занісши 25000 грн) можна в відділенні замовити карту Голд МС безконтакт як додаткову до рахунку з кредлімітом і з 01.08.2018 почати рубати кишмиш. Все правильно?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:43

Квесторе_поверніться
Говорят, что как основную. Старые аннулируются.

  Ой+ написав:Щось мені це нагадує сумнозвісний михайлівський невдовзі до кінчини.

Наверное вы плохо помните. Их карта с 10% по категориям была задолго до кончины :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:46

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Говорят, что как основную. Старые аннулируются.


Це суттєво. В якій ціні ця карта?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:53

Квесторе_поверніться
При заносе от 25000 грн. минимум на полгода якобы бесплатно.
Vorlon
 
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