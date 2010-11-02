clientage написав:
А если у меня золотая в привате, то тут золотую дадут нашару?
Или нуна таки сделать оборот 150К за три дня?
В старі часи Голд глуб Бєні автоматом поширювали на Голд клуб Братків.
А зараз мабуть ні.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:12
В старі часи Голд глуб Бєні автоматом поширювали на Голд клуб Братків.
А зараз мабуть ні.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:14
Универсальная Gold с PayPass
Условия получения для клиентов А-Банка: Клиенты со среднемесячным оборотом от 50 тыс грн (или гривневом эквиваленте) по картам три месяца подряд; Клиенты со среднемесячными тратами на коммунальные расходы от 10 тыс грн, три месяца подряд; Клиенты, открывшие депозит с 01/07/2018 (стандарт срочный на 6, 12 месяцев) на сумму от 25 тыс грн (валюта - гривна, лонгация не учитывается)
Стоимость участия в GOLD-клубе : 20 грн в месяц
Про бесплатность Голда вариантов пока не нашла
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Додано: Вів 24 лип, 2018 13:21
Re: А-Банк
Місяць назад забрав фондо-депо з цієї банки. Думаю, що деполюди які також подібно поступили заставили а-менеджмент пошукати плюшки. Але блукаючий по категоріям кешбек не дуже і влаштовує. Щось мені це нагадує сумнозвісний михайлівський невдовзі до кінчини.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:22
Лана возьму всю колоду платины и голда, случайно уроню под ноги менагеру, мож и проканает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:23
Re: А-Банк
Давайте структуризуємо:
1)це офіційна акція чи індивідуальні пропозиції?
2)для отримання кешбеку потрібна якась особлива картка з пейпасом?
3)ця картка видається за універсальної/gold і обслуговується на аналогічних умовах класичної кредитки з нормальним грейсом,ліміт переноситься?
4)яка схема її отримання,через відділення чи через А24?
5)ще якісь нюанси?
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:26
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:29
аХція офіційна, при виконанні офіційних умов (наприклад занісши 25000 грн) можна в відділенні замовити карту Голд МС безконтакт як додаткову до рахунку з кредлімітом і з 01.08.2018 почати рубати кишмиш. Все правильно?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:43
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:46
Це суттєво. В якій ціні ця карта?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:53
Квесторе_поверніться
При заносе от 25000 грн. минимум на полгода якобы бесплатно.
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