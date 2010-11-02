Додано: Вів 24 лип, 2018 13:21

Місяць назад забрав фондо-депо з цієї банки. Думаю, що деполюди які також подібно поступили заставили а-менеджмент пошукати плюшки. Але блукаючий по категоріям кешбек не дуже і влаштовує. Щось мені це нагадує сумнозвісний михайлівський невдовзі до кінчини.

Не так добре з грошима, як погано без них.