15% на полгода в конце. Акция до 31.08.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:04
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:17
Уговорите их на 17%, плиииз. И тада я таки зайду у банку
Вот в какое отд. я не загляну (в Киёве) и на Шулявке, на Авроре, и на Краснозвёздном -- все никак душа не ляжет к менагеру подойти.
Вот на Артёма советуют... мож туда заскочу ещё.
Понимаю, шо всего то две карты забрать по быстрячку и тикать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:22
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:53
Re: А-Банк
Сумнівне тведження, як показує практика, із часом ліміт плюшок лише росте (догори)
для прикладу - платина в ПБ була 20К, а зараз (ой) 40К
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:02
Дыюче чи і вже зняте...і членство довічне?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:04
Залежно що вважати довгим. Банк не прожив всього 3 рокІв - дитяча смертність.
Подивлюсь як будуть розвиватись події по абанці, можливо і сам пристану на кешбек.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:20
Так де перепрошую ці кешбечні офіційні умови?
офсайт мовчить як в танку
+50грн !
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