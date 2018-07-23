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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1028102910301031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:04

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:
  Vorlon написав:andreyiskra
Так это при продлении или каким образом?

13.55 по 6м. Можно. Новый вклад.

Ну эт смешно. В УкрЭксиме щас грн под 14% берут :P :P
Ну точно шапито, а не банка :evil:

15% на полгода в конце. Акция до 31.08.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:17

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:13.55 по 6м. Можно. Новый вклад.

Ну эт смешно. В УкрЭксиме щас грн под 14% берут :P :P
Ну точно шапито, а не банка :evil:

15% на полгода в конце. Акция до 31.08.

Уговорите их на 17%, плиииз. И тада я таки зайду у банку :wink:
Вот в какое отд. я не загляну (в Киёве) и на Шулявке, на Авроре, и на Краснозвёздном -- все никак душа не ляжет к менагеру подойти.
Вот на Артёма советуют... мож туда заскочу ещё.
Понимаю, шо всего то две карты забрать по быстрячку и тикать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:22

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Говорят, что как основную. Старые аннулируются.


Це суттєво. В якій ціні ця карта?


Під депо точно безплатно
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:36

Бесплатность в голд клубе обеспечивает депо в 10к.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:44

guntherhouse777
Это что - клуб так обесценился, с 50 до 10?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:53

Re: А-Банк

  guntherhouse777 написав:Бесплатность в голд клубе обеспечивает депо в 10к.


Сумнівне тведження, як показує практика, із часом ліміт плюшок лише росте (догори)
для прикладу - платина в ПБ була 20К, а зараз (ой) 40К :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:02

  guntherhouse777 написав:Бесплатность в голд клубе обеспечивает депо в 10к.

Дыюче чи і вже зняте...і членство довічне?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:04

  Vorlon написав:
  Ой+ написав:Щось мені це нагадує сумнозвісний михайлівський невдовзі до кінчини.

Наверное вы плохо помните. Их карта с 10% по категориям была задолго до кончины :?


Залежно що вважати довгим. Банк не прожив всього 3 рокІв - дитяча смертність.
Подивлюсь як будуть розвиватись події по абанці, можливо і сам пристану на кешбек.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:20

Так де перепрошую ці кешбечні офіційні умови?

офсайт мовчить як в танку
http://prntscr.com/kadrv8

:idea:
+50грн !
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