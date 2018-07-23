А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:04
clientage написав: guntherhouse777 написав: Vorlon написав: andreyiskra
Так это при продлении или каким образом?
13.55 по 6м. Можно. Новый вклад.
Ну эт смешно. В УкрЭксиме щас грн под 14% берут
Ну точно шапито, а не банка
15% на полгода в конце. Акция до 31.08.
guntherhouse777
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:17
guntherhouse777 написав:
15% на полгода в конце. Акция до 31.08.
Уговорите их на 17%, плиииз. И тада я таки зайду у банку
Вот в какое отд. я не загляну (в Киёве) и на Шулявке, на Авроре, и на Краснозвёздном -- все никак душа не ляжет к менагеру подойти.
Вот на Артёма советуют... мож туда заскочу ещё.
Понимаю, шо всего то две карты забрать по быстрячку и тикать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:22
Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав: Квесторе_поверніться
Говорят, что как основную. Старые аннулируются.
Це суттєво. В якій ціні ця карта?
Під депо точно безплатно
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:36
Бесплатность в голд клубе обеспечивает депо в 10к.
guntherhouse777
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:44
guntherhouse777 Это что - клуб так обесценился, с 50 до 10?
Vorlon
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Додано: Вів 24 лип, 2018 14:53
guntherhouse777 написав:
Бесплатность в голд клубе обеспечивает депо в 10к.
Сумнівне тведження, як показує практика, із часом ліміт плюшок лише росте (догори)
для прикладу - платина в ПБ була 20К, а зараз (ой) 40К
+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:02
guntherhouse777 написав:
Бесплатность в голд клубе обеспечивает депо в 10к.
Дыюче чи і вже зняте...і членство довічне?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:04
Vorlon написав: Ой+ написав:
Щось мені це нагадує сумнозвісний михайлівський невдовзі до кінчини.
Наверное вы плохо помните. Их карта с 10% по категориям была задолго до кончины
Залежно що вважати довгим. Банк не прожив всього 3 рокІв - дитяча смертність.
Подивлюсь як будуть розвиватись події по абанці, можливо і сам пристану на кешбек.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:20
Так де перепрошую ці кешбечні офіційні умови?
офсайт мовчить як в танку
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greenozon
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