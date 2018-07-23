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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:35
Квесторе_поверніться написав: guntherhouse777 написав:
Бесплатность в голд клубе обеспечивает депо в 10к.
Дыюче чи і вже зняте...і членство довічне?
Любое.
Членство вечное.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:37
greenozon написав: guntherhouse777 написав:
Бесплатность в голд клубе обеспечивает депо в 10к.
Сумнівне тведження, як показує практика, із часом ліміт плюшок лише росте (догори)
для прикладу - платина в ПБ була 20К, а зараз (ой) 40К
Это утверждение начальника отделения.
У меня нет поводов в нем сомневаться.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 18:38
Vorlon написав:guntherhouse777
Это что - клуб так обесценился, с 50 до 10?
Да
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