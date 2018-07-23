Любое.
Членство вечное.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:35
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:37
Это утверждение начальника отделения.
У меня нет поводов в нем сомневаться.
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:38
Додано: Вів 24 лип, 2018 19:36
Так і не ясно - де є офіційні умови нового продукту....
невже знову "тсс на вушко"
+50грн !
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:41
greenozon Так написали же - в приложении у тех у кого есть соответствующая карта
Додано: Вів 24 лип, 2018 19:46
ясно, дякую
незрозуміло навіщо обмежувати аудиторію в надцять разів...
але раз на офіц. сайті інфи нема - значить щось тут нечисто, ідем далі
+50грн !
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:01
Не ну а шо ви хотели от ломбард-банка, который за собой имя конкретного шулера в феврале еще застолбил? Сейчас идет замануха под нереально высокие кэшбеки, которые боюсь очень скоро сдуются.
ЗЫ. Vorlon тут просчитал точку безубыточности в сравнении с вкладом в гривне под 17%, Но интересно еще посмотреть просчеты с прогнозами изменения курсов USD/UAH на ближайшие полгода. Какой максимальный рост курса доллара перекроет КБ?
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