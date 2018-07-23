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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1029103010311032

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:35

  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:Бесплатность в голд клубе обеспечивает депо в 10к.

Дыюче чи і вже зняте...і членство довічне?

Любое.
Членство вечное.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:37

  greenozon написав:
  guntherhouse777 написав:Бесплатность в голд клубе обеспечивает депо в 10к.


Сумнівне тведження, як показує практика, із часом ліміт плюшок лише росте (догори)
для прикладу - платина в ПБ була 20К, а зараз (ой) 40К :)


Это утверждение начальника отделения.
У меня нет поводов в нем сомневаться.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:38

  Vorlon написав:guntherhouse777
Это что - клуб так обесценился, с 50 до 10?

Да
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:36

Так і не ясно - де є офіційні умови нового продукту....
невже знову "тсс на вушко" :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:41

greenozon Так написали же - в приложении у тех у кого есть соответствующая карта :D :D
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:46

ясно, дякую
незрозуміло навіщо обмежувати аудиторію в надцять разів...

але раз на офіц. сайті інфи нема - значить щось тут нечисто, ідем далі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:01

  greenozon написав:ясно, дякую
незрозуміло навіщо обмежувати аудиторію в надцять разів...

але раз на офіц. сайті інфи нема - значить щось тут нечисто, ідем далі

Не ну а шо ви хотели от ломбард-банка, который за собой имя конкретного шулера в феврале еще застолбил? Сейчас идет замануха под нереально высокие кэшбеки, которые боюсь очень скоро сдуются.
ЗЫ. Vorlon тут просчитал точку безубыточности в сравнении с вкладом в гривне под 17%, Но интересно еще посмотреть просчеты с прогнозами изменения курсов USD/UAH на ближайшие полгода. Какой максимальный рост курса доллара перекроет КБ?
Flamingo
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