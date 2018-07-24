Любое.
Членство вечное.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:35
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:37
Это утверждение начальника отделения.
У меня нет поводов в нем сомневаться.
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:38
Додано: Вів 24 лип, 2018 19:36
Так і не ясно - де є офіційні умови нового продукту....
невже знову "тсс на вушко"
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:41
greenozon Так написали же - в приложении у тех у кого есть соответствующая карта
Додано: Вів 24 лип, 2018 19:46
ясно, дякую
незрозуміло навіщо обмежувати аудиторію в надцять разів...
але раз на офіц. сайті інфи нема - значить щось тут нечисто, ідем далі
+50грн !
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:01
Не ну а шо ви хотели от ломбард-банка, который за собой имя конкретного шулера в феврале еще застолбил? Сейчас идет замануха под нереально высокие кэшбеки, которые боюсь очень скоро сдуются.
ЗЫ. Vorlon тут просчитал точку безубыточности в сравнении с вкладом в гривне под 17%, Но интересно еще посмотреть просчеты с прогнозами изменения курсов USD/UAH на ближайшие полгода. Какой максимальный рост курса доллара перекроет КБ?
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:18
О! Больших врунов чем начальники отделений А-банка, найти сложно.
Я б им присвоил почётное звание - Пи зду нов. Столько раз, сколько они меня обманывали, не обманывали работники других банков вместе взятых.
Их просто нужно игнорировать или давить фактами. Хотя даже факты, на них никакого влияния не имеют, врут и простые менеджеры, и горячка, Суркисам привет. Только новости на сайте, более менее верны.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 24 лип, 2018 23:01
Re: А-Банк
...вот это репутация у ..шапито )) ...хуже разве что у скунса...
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