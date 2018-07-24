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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1030103110321033>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:35

  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:Бесплатность в голд клубе обеспечивает депо в 10к.

Дыюче чи і вже зняте...і членство довічне?

Любое.
Членство вечное.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:37

  greenozon написав:
  guntherhouse777 написав:Бесплатность в голд клубе обеспечивает депо в 10к.


Сумнівне тведження, як показує практика, із часом ліміт плюшок лише росте (догори)
для прикладу - платина в ПБ була 20К, а зараз (ой) 40К :)


Это утверждение начальника отделения.
У меня нет поводов в нем сомневаться.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:38

  Vorlon написав:guntherhouse777
Это что - клуб так обесценился, с 50 до 10?

Да
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:36

Так і не ясно - де є офіційні умови нового продукту....
невже знову "тсс на вушко" :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:41

greenozon Так написали же - в приложении у тех у кого есть соответствующая карта :D :D
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:46

ясно, дякую
незрозуміло навіщо обмежувати аудиторію в надцять разів...

але раз на офіц. сайті інфи нема - значить щось тут нечисто, ідем далі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:01

  greenozon написав:ясно, дякую
незрозуміло навіщо обмежувати аудиторію в надцять разів...

але раз на офіц. сайті інфи нема - значить щось тут нечисто, ідем далі

Не ну а шо ви хотели от ломбард-банка, который за собой имя конкретного шулера в феврале еще застолбил? Сейчас идет замануха под нереально высокие кэшбеки, которые боюсь очень скоро сдуются.
ЗЫ. Vorlon тут просчитал точку безубыточности в сравнении с вкладом в гривне под 17%, Но интересно еще посмотреть просчеты с прогнозами изменения курсов USD/UAH на ближайшие полгода. Какой максимальный рост курса доллара перекроет КБ?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:18

  guntherhouse777 написав:
  greenozon написав:
  guntherhouse777 написав:Бесплатность в голд клубе обеспечивает депо в 10к.


Сумнівне тведження, як показує практика, із часом ліміт плюшок лише росте (догори)
для прикладу - платина в ПБ була 20К, а зараз (ой) 40К :)


Это утверждение начальника отделения.
У меня нет поводов в нем сомневаться.

О! Больших врунов чем начальники отделений А-банка, найти сложно.
Я б им присвоил почётное звание - Пи зду нов. Столько раз, сколько они меня обманывали, не обманывали работники других банков вместе взятых.
Их просто нужно игнорировать или давить фактами. Хотя даже факты, на них никакого влияния не имеют, врут и простые менеджеры, и горячка, Суркисам привет. Только новости на сайте, более менее верны.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 23:01

Re: А-Банк

...вот это репутация у ..шапито )) ...хуже разве что у скунса...
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:55

  -VICTOR- написав:...вот это репутация у ..шапито )) ...хуже разве что у скунса...
Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже? Максимальный кеш-бек там по акции 1000 грн грязными и условия опубликованы на сайте.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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