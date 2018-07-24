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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1030103110321033

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:35

  BBC написав:Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже?

1) Минимальная сумма транзакции от 200 до 5000 грн.
2) Максимальный процент кэшбека всего 5%.
3) Программа пока что действует до 31.12.18.
4) Нет чиповых кредитных карт.
5) Нет полноценного льготного периода.

Достаточно причин?
Vorlon
 
Повідомлень: 5759
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:37

  Vorlon написав:
  BBC написав:Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже?

1) Минимальная сумма транзакции от 200 до 5000 грн.
2) Максимальный процент кэшбека всего 5%.
3) Программа пока что действует до 31.12.18.
4) Нет чиповых кредитных карт.
5) Нет полноценного льготного периода.

Достаточно причин?

6)только для получивчих смс предложение по выбору банка
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Подякував: 294 раз.
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  #<1 ... 1030103110321033
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