1) Минимальная сумма транзакции от 200 до 5000 грн.
2) Максимальный процент кэшбека всего 5%.
3) Программа пока что действует до 31.12.18.
4) Нет чиповых кредитных карт.
5) Нет полноценного льготного периода.
Достаточно причин?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 08:35
Додано: Сер 25 лип, 2018 08:37
6)только для получивчих смс предложение по выбору банка
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