RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1030103110321033

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:35

  BBC написав:Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже?

1) Минимальная сумма транзакции от 200 до 5000 грн.
2) Максимальный процент кэшбека всего 5%.
3) Программа пока что действует до 31.12.18.
4) Нет чиповых кредитных карт.
5) Нет полноценного льготного периода.

Достаточно причин?
Vorlon
 
Повідомлень: 5763
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:37

  Vorlon написав:
  BBC написав:Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже?

1) Минимальная сумма транзакции от 200 до 5000 грн.
2) Максимальный процент кэшбека всего 5%.
3) Программа пока что действует до 31.12.18.
4) Нет чиповых кредитных карт.
5) Нет полноценного льготного периода.

Достаточно причин?

6)только для получивчих смс предложение по выбору банка
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1341
З нами з: 18.09.13
Подякував: 295 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:03

Re: А-Банк

пытаюсь оформить на 6 мес. где и когда будет видно +1%? при оформлении пишет ставку 12,55%.
andreyiskra
 
Повідомлень: 556
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:14

andreyiskra
Логически рассуждая, это только при оформлении в отделении смогут сделать наверное :?
Vorlon
 
Повідомлень: 5763
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:19

  vollena71 написав:
  Vorlon написав:
  BBC написав:Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже?

1) Минимальная сумма транзакции от 200 до 5000 грн.
2) Максимальный процент кэшбека всего 5%.
3) Программа пока что действует до 31.12.18.
4) Нет чиповых кредитных карт.
5) Нет полноценного льготного периода.

Достаточно причин?

6)только для получивчих смс предложение по выбору банка

7. Для тех, у кого уже есть КК.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3445
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:50

  BBC написав:
  -VICTOR- написав:...вот это репутация у ..шапито )) ...хуже разве что у скунса...
Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже? Максимальный кеш-бек там по акции 1000 грн грязными и условия опубликованы на сайте.

та не о программе речь, а о репутации заведения )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6838
З нами з: 15.08.12
Подякував: 368 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:21

  Vorlon написав:andreyiskra
Логически рассуждая, это только при оформлении в отделении смогут сделать наверное :?

не. сначала показывало 12,55% там где выбор суммы, способ внесения, выбор куда проценты перечислять. потом на следующем шаге показало 13,55%
andreyiskra
 
Повідомлень: 556
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1030103110321033
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Банк Конкорд, Aps, BBC, liliya_logical і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 364, 365, 366
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3654 500003
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 15:24
clientage
Альфа-Банк 1 ... 5842, 5843, 5844
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58433 7465041
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 15:19
clientage
РВС Банк 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
89 8791
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 15:01
BBC

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3605)
25.07.2018 16:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.