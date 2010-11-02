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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 08:35
BBC написав:
Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже?
1) Минимальная сумма транзакции от 200 до 5000 грн.
2) Максимальный процент кэшбека всего 5%.
3) Программа пока что действует до 31.12.18.
4) Нет чиповых кредитных карт.
5) Нет полноценного льготного периода.
Достаточно причин?
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Vorlon
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Додано: Сер 25 лип, 2018 08:37
Vorlon написав: BBC написав:
Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже?
1) Минимальная сумма транзакции от 200 до 5000 грн.
2) Максимальный процент кэшбека всего 5%.
3) Программа пока что действует до 31.12.18.
4) Нет чиповых кредитных карт.
5) Нет полноценного льготного периода.
Достаточно причин?
6)только для получивчих смс предложение по выбору банка
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:03
пытаюсь оформить на 6 мес. где и когда будет видно +1%? при оформлении пишет ставку 12,55%.
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andreyiskra
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:14
andreyiskra
Логически рассуждая, это только при оформлении в отделении смогут сделать наверное
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Vorlon
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Додано: Сер 25 лип, 2018 12:19
vollena71 написав: Vorlon написав: BBC написав:
Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже?
1) Минимальная сумма транзакции от 200 до 5000 грн.
2) Максимальный процент кэшбека всего 5%.
3) Программа пока что действует до 31.12.18.
4) Нет чиповых кредитных карт.
5) Нет полноценного льготного периода.
Достаточно причин?
6)только для получивчих смс предложение по выбору банка
7. Для тех, у кого уже есть КК.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 25 лип, 2018 13:50
BBC написав: -VICTOR- написав:
...вот это репутация у ..шапито )) ...хуже разве что у скунса...
Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже? Максимальный кеш-бек там по акции 1000 грн грязными и условия опубликованы на сайте.
та не о программе речь, а о репутации заведения )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:21
Vorlon написав:andreyiskra
Логически рассуждая, это только при оформлении в отделении смогут сделать наверное
не. сначала показывало 12,55% там где выбор суммы, способ внесения, выбор куда проценты перечислять. потом на следующем шаге показало 13,55%
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andreyiskra
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Сер 25 лип, 2018 15:01
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