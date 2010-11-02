BBC написав:Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже?
1) Минимальная сумма транзакции от 200 до 5000 грн. 2) Максимальный процент кэшбека всего 5%. 3) Программа пока что действует до 31.12.18. 4) Нет чиповых кредитных карт. 5) Нет полноценного льготного периода.
BBC написав:Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже?
1) Минимальная сумма транзакции от 200 до 5000 грн. 2) Максимальный процент кэшбека всего 5%. 3) Программа пока что действует до 31.12.18. 4) Нет чиповых кредитных карт. 5) Нет полноценного льготного периода.
Достаточно причин?
6)только для получивчих смс предложение по выбору банка
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BBC написав:Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже?
1) Минимальная сумма транзакции от 200 до 5000 грн. 2) Максимальный процент кэшбека всего 5%. 3) Программа пока что действует до 31.12.18. 4) Нет чиповых кредитных карт. 5) Нет полноценного льготного периода.
Достаточно причин?
6)только для получивчих смс предложение по выбору банка
vitalij--levchenko написав:Подскажите пожалуйста , хочу купить окна в конкорде на большую сумму, в каком банке открыть карту что бы получить максимальный кешбек или может ещё какието плюшки.
Я там понял, речь не о Конкорд-банке Вроде есть программа компенсации затрат на утепление IqEnergy. По её условиям нужно оформить кредит, и получить компенсацию, сейчас около 30%. Если гасить сразу - то выгодно получается На этом форуме обсуждения не нашёл, даю ссылку на другой https://red-forum.com/showthread.php?p=1305468
Грйс-мэн спасибо за ссылку окна в фирме конкорд, читал и узнавал я эту программу, настолько всё долго и запутано , много скрытых комисий обслуживание щёта и т.д и это я ещё не ходил в банк))) Вот если бы в привате возобновили программу тёплые кредиты было бы очень хорошо...