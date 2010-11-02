RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1030103110321033

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:35

  BBC написав:Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже?

1) Минимальная сумма транзакции от 200 до 5000 грн.
2) Максимальный процент кэшбека всего 5%.
3) Программа пока что действует до 31.12.18.
4) Нет чиповых кредитных карт.
5) Нет полноценного льготного периода.

Достаточно причин?
Vorlon
 
Повідомлень: 5771
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:37

  Vorlon написав:
  BBC написав:Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже?

1) Минимальная сумма транзакции от 200 до 5000 грн.
2) Максимальный процент кэшбека всего 5%.
3) Программа пока что действует до 31.12.18.
4) Нет чиповых кредитных карт.
5) Нет полноценного льготного периода.

Достаточно причин?

6)только для получивчих смс предложение по выбору банка
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1344
З нами з: 18.09.13
Подякував: 296 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:03

Re: А-Банк

пытаюсь оформить на 6 мес. где и когда будет видно +1%? при оформлении пишет ставку 12,55%.
andreyiskra
 
Повідомлень: 557
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:14

andreyiskra
Логически рассуждая, это только при оформлении в отделении смогут сделать наверное :?
Vorlon
 
Повідомлень: 5771
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:19

  vollena71 написав:
  Vorlon написав:
  BBC написав:Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже?

1) Минимальная сумма транзакции от 200 до 5000 грн.
2) Максимальный процент кэшбека всего 5%.
3) Программа пока что действует до 31.12.18.
4) Нет чиповых кредитных карт.
5) Нет полноценного льготного периода.

Достаточно причин?

6)только для получивчих смс предложение по выбору банка

7. Для тех, у кого уже есть КК.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3452
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:50

  BBC написав:
  -VICTOR- написав:...вот это репутация у ..шапито )) ...хуже разве что у скунса...
Чем же календарь кеш-бек у Фарсика хуже? Максимальный кеш-бек там по акции 1000 грн грязными и условия опубликованы на сайте.

та не о программе речь, а о репутации заведения )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6848
З нами з: 15.08.12
Подякував: 368 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:21

  Vorlon написав:andreyiskra
Логически рассуждая, это только при оформлении в отделении смогут сделать наверное :?

не. сначала показывало 12,55% там где выбор суммы, способ внесения, выбор куда проценты перечислять. потом на следующем шаге показало 13,55%
andreyiskra
 
Повідомлень: 557
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:46

Подскажите пожалуйста , хочу купить окна в конкорде на большую сумму, в каком банке открыть карту что бы получить максимальный кешбек или может ещё какието плюшки.
vitalij--levchenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 155
З нами з: 21.05.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:02

  vitalij--levchenko написав:Подскажите пожалуйста , хочу купить окна в конкорде на большую сумму, в каком банке открыть карту что бы получить максимальный кешбек или может ещё какието плюшки.

Я там понял, речь не о Конкорд-банке :)
Вроде есть программа компенсации затрат на утепление IqEnergy. По её условиям нужно оформить кредит, и получить компенсацию, сейчас около 30%. Если гасить сразу - то выгодно получается
На этом форуме обсуждения не нашёл, даю ссылку на другой
https://red-forum.com/showthread.php?p=1305468
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 334
З нами з: 22.01.18
Подякував: 230 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:15

Грйс-мэн
спасибо за ссылку
окна в фирме конкорд, читал и узнавал я эту программу, настолько всё долго и запутано , много скрытых комисий обслуживание щёта и т.д и это я ещё не ходил в банк)))
Вот если бы в привате возобновили программу тёплые кредиты было бы очень хорошо...
vitalij--levchenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 155
З нами з: 21.05.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1030103110321033
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Muzzy, TDK, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5849, 5850, 5851
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58502 7471861
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 16:48
casper12
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3127, 3128, 3129
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31285 3882406
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 16:29
BBC
Банк Глобус 1 ... 367, 368, 369
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3683 502112
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 15:53
Vuch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.