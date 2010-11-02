А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 19:33
Вопрос к знатокам, вот вылазит таая картинка,захожу через смарт (не через приложение,через обычный браузер)-пускает, через Internet Explorer - пускает,а через хром так и не пускает, кеш чистил, захожу-не пускает,другие аккаунты работают на ура,что делать?
melkh
Повідомлень: 452
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Додано: Нед 29 лип, 2018 20:08
melkh
такое иногда бывает - попробуйте перезайти через пару часов, а ещё лучше завтра утром. Если не получится, то путь один - через отделение, к сожалению
Кассандра
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:34
Ломбард кидалово
Отримав картку, категорії монівські. Максимум 5%
wolt450
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:36
wolt450 написав:
Ломбард кидалово
Отримав картку, категорії монівські. Максимум 5%
А можно поподробнее? (какие категории дали, сколько процентов по каждой)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Повідомлень: 5880
З нами з: 18.04.15
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Подякували: 1281 раз.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:46
Вкладчик1234 написав: wolt450 написав:
Ломбард кидалово
Отримав картку, категорії монівські. Максимум 5%
А можно поподробнее? (какие категории дали, сколько процентов по каждой)
Одяг- аптеки- азс- продукти: 5-3-3-2%.єдиний плюс діють зразу всі
wolt450
Повідомлень: 3059
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Подякували: 287 раз.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:51
Нач отделения когда заманивала говорила азс 5% и я повелся
andreyiskra
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:51
wolt450 написав: Вкладчик1234 написав: wolt450 написав:
Ломбард кидалово
Отримав картку, категорії монівські. Максимум 5%
А можно поподробнее? (какие категории дали, сколько процентов по каждой)
Одяг- аптеки- азс- продукти: 5-3-3-2%.єдиний плюс діють зразу всі
Еще и наверное грязными? Хм... Не вижу ничего "вкусного" ради чего стоило бы заносить сюда и замораживать на полгода 25 кПапиру
Flamingo
Повідомлень: 633
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Додано: Пон 30 лип, 2018 14:55
wolt450 написав:
Одяг- аптеки- азс- продукти: 5-3-3-2%.єдиний плюс діють зразу всі
Или ставки и правда "индивидуальные", или что-то прикрутили. В любом случае такой расклад мало интересен.
Если они из "моно" подтягивают "признак свинорыльности" - то тут и правда нечего делать
Всё IMHO
Вкладчик1234
Повідомлень: 5880
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3858 раз.
Подякували: 1281 раз.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 15:07
Вкладчик1234 написав: wolt450 написав:
Одяг- аптеки- азс- продукти: 5-3-3-2%.єдиний плюс діють зразу всі
Или ставки и правда "индивидуальные", или что-то прикрутили. В любом случае такой расклад мало интересен.
Если они из "моно" подтягивают "признак свинорыльности" - то тут и правда нечего делать
Это для всех такой КБ.
guntherhouse777
Повідомлень: 3458
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 15:15
guntherhouse777 написав:
Это для всех такой КБ.
Так недавно одежда была 20% ?
Всё IMHO
Вкладчик1234
Повідомлень: 5880
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3858 раз.
Подякували: 1281 раз.
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