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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1031103210331034

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 19:33

А24

Вопрос к знатокам, вот вылазит таая картинка,захожу через смарт (не через приложение,через обычный браузер)-пускает, через Internet Explorer - пускает,а через хром так и не пускает, кеш чистил, захожу-не пускает,другие аккаунты работают на ура,что делать?Зображення
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:08

melkh такое иногда бывает - попробуйте перезайти через пару часов, а ещё лучше завтра утром. Если не получится, то путь один - через отделение, к сожалению :(
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:34

Re: А-Банк

Ломбард кидалово
Отримав картку, категорії монівські. Максимум 5%
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:36

  wolt450 написав:Ломбард кидалово
Отримав картку, категорії монівські. Максимум 5%

А можно поподробнее? (какие категории дали, сколько процентов по каждой)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:46

  Вкладчик1234 написав:
  wolt450 написав:Ломбард кидалово
Отримав картку, категорії монівські. Максимум 5%

А можно поподробнее? (какие категории дали, сколько процентов по каждой)

Одяг- аптеки- азс- продукти: 5-3-3-2%.єдиний плюс діють зразу всі
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:51

Нач отделения когда заманивала говорила азс 5% и я повелся
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:51

  wolt450 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  wolt450 написав:Ломбард кидалово
Отримав картку, категорії монівські. Максимум 5%

А можно поподробнее? (какие категории дали, сколько процентов по каждой)

Одяг- аптеки- азс- продукти: 5-3-3-2%.єдиний плюс діють зразу всі
Еще и наверное грязными? Хм... Не вижу ничего "вкусного" ради чего стоило бы заносить сюда и замораживать на полгода 25 кПапиру :?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:55

  wolt450 написав:Одяг- аптеки- азс- продукти: 5-3-3-2%.єдиний плюс діють зразу всі

Или ставки и правда "индивидуальные", или что-то прикрутили. В любом случае такой расклад мало интересен.

Если они из "моно" подтягивают "признак свинорыльности" - то тут и правда нечего делать
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:07

  Вкладчик1234 написав:
  wolt450 написав:Одяг- аптеки- азс- продукти: 5-3-3-2%.єдиний плюс діють зразу всі

Или ставки и правда "индивидуальные", или что-то прикрутили. В любом случае такой расклад мало интересен.

Если они из "моно" подтягивают "признак свинорыльности" - то тут и правда нечего делать

Это для всех такой КБ.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:15

  guntherhouse777 написав:Это для всех такой КБ.

Так недавно одежда была 20% ?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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