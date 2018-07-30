Еще в пт.
С пн.- такой кишмиш
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:15
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:19
А оф.правил по прежнему нет в свободном доступе? И как кишмиш тут меняется? еженедельно? Ежедневно? Или как? Может пока не пользуешься картой то кишмиш 20%, а как идёшь за покупками резко стремится к нулю?
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:19
Re: А-Банк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Пон 30 лип, 2018 17:04
Додано: Пон 30 лип, 2018 17:07
С пн.- такой кишмиш[/quote]
А оф.правил по прежнему нет в свободном доступе? И как кишмиш тут меняется? еженедельно? Ежедневно? Или как? Может пока не пользуешься картой то кишмиш 20%, а как идёшь за покупками резко стремится к нулю? [/quote]
В свободном нет.
Пункт 3 гласит:
Значение % КБ и перечень доступных категорий банк может менять в одностороннем порядке, самостоятельно.
|