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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:15
Вкладчик1234 написав: guntherhouse777 написав:
Это для всех такой КБ.
Так недавно одежда была 20% ?
Еще в пт.
С пн.- такой кишмиш
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Додано: Пон 30 лип, 2018 16:19
guntherhouse777 написав: Вкладчик1234 написав: guntherhouse777 написав:
Это для всех такой КБ.
Так недавно одежда была 20% ?
Еще в пт.
С пн.- такой кишмиш
А оф.правил по прежнему нет в свободном доступе? И как кишмиш тут меняется? еженедельно? Ежедневно? Или как? Может пока не пользуешься картой то кишмиш 20%, а как идёшь за покупками резко стремится к нулю?
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Додано: Пон 30 лип, 2018 16:19
guntherhouse777 написав:
Еще в пт.
Програма кешбеку коли стартувала в банці?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 30 лип, 2018 17:04
Квесторе_поверніться написав: guntherhouse777 написав:
Еще в пт.
Програма кешбеку коли стартувала в банці?
В пн., 23.07
Карты пришли только сегодня.
В пт.были одни ставки по КБ- с сегодня - постно-церковные. Шоб не обожраться.)
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Додано: Пон 30 лип, 2018 17:07
С пн.- такой кишмиш[/quote]
А оф.правил по прежнему нет в свободном доступе? И как кишмиш тут меняется? еженедельно? Ежедневно? Или как? Может пока не пользуешься картой то кишмиш 20%, а как идёшь за покупками резко стремится к нулю?
[/quote]
В свободном нет.
Пункт 3 гласит:
Значение % КБ и перечень доступных категорий банк может менять в одностороннем порядке, самостоятельно.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 17:10
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 30 лип, 2018 18:14
guntherhouse777 написав: Квесторе_поверніться написав: guntherhouse777 написав:
Еще в пт.
Програма кешбеку коли стартувала в банці?
В пн., 23.07
Карты пришли только сегодня.
В пт.были одни ставки по КБ- с сегодня - постно-церковные. Шоб не обожраться
.)
Тут скорее не "обожраться", а оборжаться... от такой акции
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Пон 30 лип, 2018 18:17
Искатель написав:
Тут скорее не "обожраться", а оборжаться... от такой акции
Операція 25000 провалилась?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Квесторе_поверніться
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