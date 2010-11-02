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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1033103410351036>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:15

  Вкладчик1234 написав:
  guntherhouse777 написав:Это для всех такой КБ.

Так недавно одежда была 20% ?

Еще в пт.
С пн.- такой кишмиш
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:19

  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  guntherhouse777 написав:Это для всех такой КБ.

Так недавно одежда была 20% ?

Еще в пт.
С пн.- такой кишмиш

А оф.правил по прежнему нет в свободном доступе? И как кишмиш тут меняется? еженедельно? Ежедневно? Или как? Может пока не пользуешься картой то кишмиш 20%, а как идёшь за покупками резко стремится к нулю? :) :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:19

Re: А-Банк

  guntherhouse777 написав:Еще в пт.

Програма кешбеку коли стартувала в банці?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:04

  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:Еще в пт.

Програма кешбеку коли стартувала в банці?

В пн., 23.07
Карты пришли только сегодня.
В пт.были одни ставки по КБ- с сегодня - постно-церковные. Шоб не обожраться.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:07

С пн.- такой кишмиш[/quote]
А оф.правил по прежнему нет в свободном доступе? И как кишмиш тут меняется? еженедельно? Ежедневно? Или как? Может пока не пользуешься картой то кишмиш 20%, а как идёшь за покупками резко стремится к нулю? :) :)[/quote]




В свободном нет.
Пункт 3 гласит:
Значение % КБ и перечень доступных категорий банк может менять в одностороннем порядке, самостоятельно.
guntherhouse777
 
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Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:14

  guntherhouse777 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:Еще в пт.

Програма кешбеку коли стартувала в банці?

В пн., 23.07
Карты пришли только сегодня.
В пт.были одни ставки по КБ- с сегодня - постно-церковные. Шоб не обожраться.)


Тут скорее не "обожраться", а оборжаться... от такой акции :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:17

Re: А-Банк

  Искатель написав:Тут скорее не "обожраться", а оборжаться... от такой акции

Операція 25000 провалилась?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:00

Re: А-Банк

Квесторе_поверніться написав:
  Искатель написав:Тут скорее не "обожраться", а оборжаться... от такой акции

Операція 25000 провалилась?
Надо покурить в стороне. Признают супер банкиры свой просчет - хорошо, может изменят условия. Отрапортуют про перемогу - бросаем бычки и уходим.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:05

2XL
Сколько будете "курить"? Даже если сделают 20% на всё в августе (а ведь этого не будет!), то никто не мешает с таким подходом сделать 1-2-3% в дальнейшем. Таким образом карта проиграет вчистую той же платной WC :?
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