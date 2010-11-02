Курить в шапито запрещено, одна искра и сгорит все к чертовой матери
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:14
Re: А-Банк
Курить в шапито запрещено, одна искра и сгорит все к чертовой матери
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: ramaz, TASCOMBANK, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|