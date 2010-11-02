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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1033103410351036

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:14

Re: А-Банк

  2XL написав:Надо покурить в стороне

Курить в шапито запрещено, одна искра и сгорит все к чертовой матери :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:51

Re: А-Банк

  Vorlon написав:платной WC

Не у всіх платна.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:54

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Со второго года будет у всех.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:29

Получил и я карту. Ну что могу сказать - наипали. Нач отд говорила одежда 20%, автотовары 5%. А вышло красота 5, продукты 2, авто 3, одежда 3.
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