Курить в шапито запрещено, одна искра и сгорит все к чертовой матери
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:14
Re: А-Банк
Курить в шапито запрещено, одна искра и сгорит все к чертовой матери
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:51
Re: А-Банк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:29
Получил и я карту. Ну что могу сказать - наипали. Нач отд говорила одежда 20%, автотовары 5%. А вышло красота 5, продукты 2, авто 3, одежда 3.
Додано: Вів 31 лип, 2018 19:37
Максимум в месяц 500 кишмиша.
Каким сервисом бесплатно гасить кредитку абанка? Моной?
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:19
Можно налом - через зеленую тумбу, а также любым сервисом р2р переводов (если есть Моня то вполне). Ведь вход на кредитку А-банки бесплатный. Главное смотрите тарифы Вашей карты-донора чтобы у них был бесплатный выход (к примеру не платите с карт привата)
Додано: Вів 31 лип, 2018 23:21
Re: А-Банк
Через ликпей можно
Размер имеет значение.
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