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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1033103410351036

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:14

Re: А-Банк

  2XL написав:Надо покурить в стороне

Курить в шапито запрещено, одна искра и сгорит все к чертовой матери :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:51

Re: А-Банк

  Vorlon написав:платной WC

Не у всіх платна.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:54

Квесторе_поверніться
Со второго года будет у всех.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:29

Получил и я карту. Ну что могу сказать - наипали. Нач отд говорила одежда 20%, автотовары 5%. А вышло красота 5, продукты 2, авто 3, одежда 3.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 19:37

Максимум в месяц 500 кишмиша.
Каким сервисом бесплатно гасить кредитку абанка? Моной?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:19

  andreyiskra написав:Максимум в месяц 500 кишмиша.
Каким сервисом бесплатно гасить кредитку абанка? Моной?

Можно налом - через зеленую тумбу, а также любым сервисом р2р переводов (если есть Моня то вполне). Ведь вход на кредитку А-банки бесплатный. Главное смотрите тарифы Вашей карты-донора чтобы у них был бесплатный выход (к примеру не платите с карт привата)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 22:27

У меня глобус (в+), моно, укргаз (зарплата), приват.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 23:21

Re: А-Банк

Через ликпей можно
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 06:19

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guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 06:25

И это все "грязными" или "чистыми" (как в ТАСе)?
Если грязными, то вообще не вижу никакого смысла.
А хотя... 5% на постоянку на "красоту и медицину" - в этом что-то есть... Все остальное для тех, у кого есть кредитки других "кешбечных" банков - не интересно.

И вся эта радость - за 25к депозита под 13,55%? Я правильно понимаю?
Надо сесть и посчитать :)
А хотя... я, слава Богу, не так часто болею... НАФИГ.

И еще непонятно, есть ли критерий "свинорыльства" или нет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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