Курить в шапито запрещено, одна искра и сгорит все к чертовой матери
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:14
Re: А-Банк
Курить в шапито запрещено, одна искра и сгорит все к чертовой матери
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:51
Re: А-Банк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:29
Получил и я карту. Ну что могу сказать - наипали. Нач отд говорила одежда 20%, автотовары 5%. А вышло красота 5, продукты 2, авто 3, одежда 3.
Додано: Вів 31 лип, 2018 19:37
Максимум в месяц 500 кишмиша.
Каким сервисом бесплатно гасить кредитку абанка? Моной?
Додано: Вів 31 лип, 2018 22:19
Можно налом - через зеленую тумбу, а также любым сервисом р2р переводов (если есть Моня то вполне). Ведь вход на кредитку А-банки бесплатный. Главное смотрите тарифы Вашей карты-донора чтобы у них был бесплатный выход (к примеру не платите с карт привата)
Додано: Вів 31 лип, 2018 23:21
Re: А-Банк
Через ликпей можно
Размер имеет значение.
Додано: Сер 01 сер, 2018 06:25
И это все "грязными" или "чистыми" (как в ТАСе)?
Если грязными, то вообще не вижу никакого смысла.
А хотя... 5% на постоянку на "красоту и медицину" - в этом что-то есть... Все остальное для тех, у кого есть кредитки других "кешбечных" банков - не интересно.
И вся эта радость - за 25к депозита под 13,55%? Я правильно понимаю?
Надо сесть и посчитать
А хотя... я, слава Богу, не так часто болею... НАФИГ.
И еще непонятно, есть ли критерий "свинорыльства" или нет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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