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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1034103510361037

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 148
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
54
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:35

ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ

Искатель
13.55% и свинорыльство вещи несовместимые.Это наз...см.выше :(
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:21

СЕП

Чи надсилав СЕПом хтось в останній час на суму фонда і коли його випустять чи краще не ризикувати і частинами кидати?
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:04

  melkh написав:Чи надсилав СЕПом хтось в останній час на суму фонда і коли його випустять чи краще не ризикувати і частинами кидати?

Ходили слухи що більше 100000 в місяць не випускають.
Може краще суму готівкою в касі добрати але слід наперед замовляти.
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