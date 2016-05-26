Искатель
13.55% и свинорыльство вещи несовместимые.Это наз...см.выше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:35
ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ
Искатель
13.55% и свинорыльство вещи несовместимые.Это наз...см.выше
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Сер 01 сер, 2018 22:21
СЕП
Чи надсилав СЕПом хтось в останній час на суму фонда і коли його випустять чи краще не ризикувати і частинами кидати?
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:04
Ходили слухи що більше 100000 в місяць не випускають.
Може краще суму готівкою в касі добрати але слід наперед замовляти.
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