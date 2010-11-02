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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1066106710681069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 14:39

  Квесторе_поверніться написав:І по СЕПу чи тільки П2П?

P2P.
СЭП не пробовал
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 18:52

а округление кредитки окончательно выпилили?
или вернули?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 19:41

  Flamingo написав:Может у Вас давно не было по ней движения? Или истек срок валидности? У меня сегодня как раз исчезла уни, годная как раз по сентябрь18, а вторая - та что до конца 2019 - осталась.

по апрель 20-го года. 5 тыс. кредлимита и около 5-ти грн. своих, правда не пользовал давно.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 19:58

  v57 написав:а округление кредитки окончательно выпилили?
или вернули?

Вы про хрюшку? Насколько я знаю округление до сотни точно работает. Правда я обнулил кред. лимит, но когда изредка закидываю на кредитку "свои", то на утро все что меньше 100 оказывается у хрюшки.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:22

  Flamingo написав:
  v57 написав:а округление кредитки окончательно выпилили?
или вернули?

Вы про хрюшку? Насколько я знаю округление до сотни точно работает. Правда я обнулил кред. лимит, но когда изредка закидываю на кредитку "свои", то на утро все что меньше 100 оказывается у хрюшки.

спс.
попробую
а то как-то отошел от а-банки :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:38

  Flamingo написав:
  v57 написав:а округление кредитки окончательно выпилили?
или вернули?

Вы про хрюшку? Насколько я знаю округление до сотни точно работает. Правда я обнулил кред. лимит, но когда изредка закидываю на кредитку "свои", то на утро все что меньше 100 оказывается у хрюшки.

Кредитка давно спиляна
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:47

  v57 написав:
  Flamingo написав:
  v57 написав:а округление кредитки окончательно выпилили?
или вернули?

Вы про хрюшку? Насколько я знаю округление до сотни точно работает. Правда я обнулил кред. лимит, но когда изредка закидываю на кредитку "свои", то на утро все что меньше 100 оказывается у хрюшки.

спс.
попробую
а то как-то отошел от а-банки :)

Только если будете пробовать за кредитные - не переусердствуйте. Потому как за свои то оно точно бесплатно, но в феврале помнится банка за кредитные комис пыталась брать.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:49

  wolt450 написав:Кредитка давно спиляна


ну а я о чем
после того "спиляния" округление восстановили?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:29

  v57 написав:
  wolt450 написав:Кредитка давно спиляна


ну а я о чем
после того "спиляния" округление восстановили?

Якби була відновлена, то не була б спиляна
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wolt450
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