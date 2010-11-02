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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 жов, 2018 14:39
Квесторе_поверніться написав:
І по СЕПу чи тільки П2П?
P2P.
СЭП не пробовал
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Додано: Пон 01 жов, 2018 18:52
а округление кредитки окончательно выпилили?
или вернули?
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Додано: Пон 01 жов, 2018 19:41
Flamingo написав:
Может у Вас давно не было по ней движения? Или истек срок валидности? У меня сегодня как раз исчезла уни, годная как раз по сентябрь18, а вторая - та что до конца 2019 - осталась.
по апрель 20-го года. 5 тыс. кредлимита и около 5-ти грн. своих, правда не пользовал давно.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 19:58
v57 написав:
а округление кредитки окончательно выпилили?
или вернули?
Вы про хрюшку? Насколько я знаю округление до сотни точно работает. Правда я обнулил кред. лимит, но когда изредка закидываю на кредитку "свои", то на утро все что меньше 100 оказывается у хрюшки.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 20:22
Flamingo написав: v57 написав:
а округление кредитки окончательно выпилили?
или вернули?
Вы про хрюшку? Насколько я знаю округление до сотни точно работает. Правда я обнулил кред. лимит, но когда изредка закидываю на кредитку "свои", то на утро все что меньше 100 оказывается у хрюшки.
спс.
попробую
а то как-то отошел от а-банки
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Додано: Пон 01 жов, 2018 20:38
Flamingo написав: v57 написав:
а округление кредитки окончательно выпилили?
или вернули?
Вы про хрюшку? Насколько я знаю округление до сотни точно работает. Правда я обнулил кред. лимит, но когда изредка закидываю на кредитку "свои", то на утро все что меньше 100 оказывается у хрюшки.
Кредитка давно спиляна
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Додано: Пон 01 жов, 2018 20:47
v57 написав: Flamingo написав: v57 написав:
а округление кредитки окончательно выпилили?
или вернули?
Вы про хрюшку? Насколько я знаю округление до сотни точно работает. Правда я обнулил кред. лимит, но когда изредка закидываю на кредитку "свои", то на утро все что меньше 100 оказывается у хрюшки.
спс.
попробую
а то как-то отошел от а-банки
Только если будете пробовать за кредитные - не переусердствуйте. Потому как за свои то оно точно бесплатно, но в феврале помнится банка за кредитные комис пыталась брать.
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Flamingo
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Додано: Пон 01 жов, 2018 20:49
wolt450 написав:
Кредитка давно спиляна
ну а я о чем
после того "спиляния" округление восстановили?
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Додано: Пон 01 жов, 2018 21:29
v57 написав: wolt450 написав:
Кредитка давно спиляна
ну а я о чем
после того "спиляния" округление восстановили?
Якби була відновлена, то не була б спиляна
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