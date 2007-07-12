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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 жов, 2018 05:43
serzh написав:, поделитесь инфой, - какие категории и проценты предлагает а-банк по карте на октябрь.
Жовтень:
2% продукти
2% одяг та взуття
5% краса та медицина
10% квіти
20% таксі
8% розваги і спорт
2% подорожі
10% кіно
10% книги
3% кафе та ресторани
15% тварини
3% авто і азс
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Zochan
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- Повідомлень: 130
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 12 раз.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 06:45
Zochan написав:
serzh написав:, поделитесь инфой, - какие категории и проценты предлагает а-банк по карте на октябрь.
Жовтень:
2% продукти
2% одяг та взуття
5% краса та медицина
10% квіти
20% таксі
8% розваги і спорт
2% подорожі
10% кіно
10% книги
3% кафе та ресторани
15% тварини
3% авто і азс
Все или 2 - на выбор?
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jay2004
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- Повідомлень: 1387
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 110 раз.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 06:51
jay2004 написав:Все или 2 - на выбор?
Дві на вибір.
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Zochan
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- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 12 раз.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 07:47
Zochan
Дякую!
Не лучше чем у монобанк по интересующим меня категориям.
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serzh
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- Подякував: 5 раз.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 08:56
Через мобильный додаток дало пополнить депозит. Пополнился.
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Інкогніто
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- Подякували: 58 раз.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 11:59
4 Жовтня з 11:00 до 14:00 будуть проводитися регламентні роботи по картках міжнародної платіжної системи Visa. Можливі помилки при проведенні операцій.
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Zochan
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- З нами з: 22.10.14
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