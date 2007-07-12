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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1067106810691070

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 05:43

Re: А-Банк

serzh написав:, поделитесь инфой, - какие категории и проценты предлагает а-банк по карте на октябрь.

Жовтень:
2% продукти
2% одяг та взуття
5% краса та медицина
10% квіти
20% таксі
8% розваги і спорт
2% подорожі
10% кіно
10% книги
3% кафе та ресторани
15% тварини
3% авто і азс
Zochan
 
Повідомлень: 130
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 06:45

  Zochan написав:
serzh написав:, поделитесь инфой, - какие категории и проценты предлагает а-банк по карте на октябрь.

Жовтень:
2% продукти
2% одяг та взуття
5% краса та медицина
10% квіти
20% таксі
8% розваги і спорт
2% подорожі
10% кіно
10% книги
3% кафе та ресторани
15% тварини
3% авто і азс


Все или 2 - на выбор?
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jay2004
 
Повідомлень: 1387
З нами з: 19.02.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 110 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 06:51

Re: А-Банк

jay2004 написав:Все или 2 - на выбор?

Дві на вибір.
Zochan
 
Повідомлень: 130
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 07:47

Zochan
Дякую!
Не лучше чем у монобанк по интересующим меня категориям.
serzh
 
Повідомлень: 23
З нами з: 02.02.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 08:56

Re: А-Банк

Через мобильный додаток дало пополнить депозит. Пополнился.
Інкогніто
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Повідомлень: 1085
З нами з: 04.09.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:59

Re: А-Банк

4 Жовтня з 11:00 до 14:00 будуть проводитися регламентні роботи по картках міжнародної платіжної системи Visa. Можливі помилки при проведенні операцій.
Zochan
 
Повідомлень: 130
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 1067106810691070
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