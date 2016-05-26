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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1068106910701071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:11

Re: А-Банк

  JIEKJIEPK написав:Миграция у них

Куди мігрують?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:17

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https://taslink.com.ua/
JIEKJIEPK
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:23

  JIEKJIEPK написав:Квесторе_поверніться

https://taslink.com.ua/

Тут https://taslink.com.ua/#partners
ше немає.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:37

Знайшов пояснення міфічної добавки +1% до довгих депозитів (6 і 12 міс)
на офіційному веб-сайті банку -

http://prntscr.com/l19zdo
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:32

  JIEKJIEPK написав:Квесторе_поверніться

https://taslink.com.ua/


Аааа, это что же, умрет зелёный ящик?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:38

WachtAmRhein

Ничего не изменится.
Все будет как и раньше, разве что будут бока какие-то.
JIEKJIEPK
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:01

  JIEKJIEPK написав:WachtAmRhein

Ничего не изменится.
Все будет как и раньше, разве что будут бока какие-то.



Знаем мы эти бока. "Номер карты не найден"
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:35

  Zochan написав:
serzh написав:, поделитесь инфой, - какие категории и проценты предлагает а-банк по карте на октябрь.

Жовтень:
2% продукти
2% одяг та взуття
5% краса та медицина
10% квіти
20% таксі
8% розваги і спорт
2% подорожі
10% кіно
10% книги
3% кафе та ресторани
15% тварини
3% авто і азс

Неплохо! А есть возможность 2 кредитку получить? А то как тогда депо пополнять?
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 08:39

Re: А-Банк

  arkavs написав:А есть возможность 2 кредитку получить? А то как тогда депо пополнять?

Без проблем - а-банка позволяет иметь 2 кредитки с двумя разными счетами. Просто у второй будет нулевой кред.лимит, но для пополнения депо я так понимая это самое оно.
Flamingo
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