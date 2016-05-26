А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 жов, 2018 15:11
JIEKJIEPK написав:
Миграция у них
Куди мігрують?
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25596
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1307 раз.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 15:17
JIEKJIEPK
Повідомлень: 18
З нами з: 19.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 15:23
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25596
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1307 раз.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 15:37
Знайшов пояснення міфічної добавки +1% до довгих депозитів (6 і 12 міс)
на офіційному веб-сайті банку -
http://prntscr.com/l19zdo
greenozon
Повідомлень: 3056
З нами з: 01.06.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 117 раз.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 16:32
Аааа, это что же, умрет зелёный ящик?
WachtAmRhein
Повідомлень: 8460
З нами з: 16.11.11
Подякував: 653 раз.
Подякували: 1253 раз.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 11:38
WachtAmRhein Ничего не изменится. Все будет как и раньше, разве что будут бока какие-то.
JIEKJIEPK
Повідомлень: 18
З нами з: 19.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:01
JIEKJIEPK написав: WachtAmRhein
Ничего не изменится.
Все будет как и раньше, разве что будут бока какие-то.
Знаем мы эти бока. "Номер карты не найден"
WachtAmRhein
Повідомлень: 8460
З нами з: 16.11.11
Подякував: 653 раз.
Подякували: 1253 раз.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 08:35
Zochan написав: serzh написав:, поделитесь инфой, - какие категории и проценты предлагает а-банк по карте на октябрь.
Жовтень:
2% продукти
2% одяг та взуття
5% краса та медицина
10% квіти
20% таксі
8% розваги і спорт
2% подорожі
10% кіно
10% книги
3% кафе та ресторани
15% тварини
3% авто і азс
Неплохо! А есть возможность 2 кредитку получить? А то как тогда депо пополнять?
arkavs
Повідомлень: 293
З нами з: 11.06.15
Подякував: 465 раз.
Подякували: 28 раз.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 08:39
arkavs написав:
А есть возможность 2 кредитку получить? А то как тогда депо пополнять?
Без проблем - а-банка позволяет иметь 2 кредитки с двумя разными счетами. Просто у второй будет нулевой кред.лимит, но для пополнения депо я так понимая это самое оно.
Flamingo
Повідомлень: 875
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 194 раз.
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