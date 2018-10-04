arkavs написав:
Неплохо! А есть возможность 2 кредитку получить? А то как тогда депо пополнять?
Кишмиш на свої той самий що і на кредитні?
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Додано: Чет 04 жов, 2018 20:16
Кишмиш на свої той самий що і на кредитні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:56
10-10-2018 - контрольный срок
Озадачился мыслей получить кредитку с кешбеком.
Кредитку нужно перевыпустить в отделении - гор линия надоумила.
Но есть предупреждение - по тех причинам это действие будет возможно с
10-10-2018 года - ведуться работы по ПО,
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 04 жов, 2018 21:12
Звідки інфо.
Казали принести їм 25000 на депо...вони зразу кредитку дають до того часу як іменну з фото будуть випускати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 04 жов, 2018 22:10
Re: А-Банк
брехня
в тих, в кого КК і без цього пропонують
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 04 жов, 2018 22:16
Если не сложно уточните что именно и без депо в 25000 грн. предлагают тем у кого есть КК (я так понимаю имеется в виду кредитная карта?). Новую кредитку с кэшбеком? Без депо и оплаты коммуналке? Вы ничего не путаете?
Додано: Чет 04 жов, 2018 22:22
где инфа про кешбэк? на сайте ничего не нашел. Секретная информация?
максимальная сумма какая кешбэка?
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Додано: Чет 04 жов, 2018 22:49
Додано: П'ят 05 жов, 2018 04:31
Re: А-Банк
Тут нечего путать. Есть кредитка и есть депо в А-шке.
Стало депо за малым - обменять пластик и долучиться до компании майнеров кешбека .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:08
Прошу еще уточнить маленький момент - Ваш депо был открыт уже в период акции - то есть начиная с июля 2018? Или до...
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