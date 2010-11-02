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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1070107110721073>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:16

  arkavs написав:
  Zochan написав:
serzh написав:, поделитесь инфой, - какие категории и проценты предлагает а-банк по карте на октябрь.

Жовтень:
2% продукти
2% одяг та взуття
5% краса та медицина
10% квіти
20% таксі
8% розваги і спорт
2% подорожі
10% кіно
10% книги
3% кафе та ресторани
15% тварини
3% авто і азс

Неплохо! А есть возможность 2 кредитку получить? А то как тогда депо пополнять?

Кишмиш на свої той самий що і на кредитні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:56

10-10-2018 - контрольный срок

Озадачился мыслей получить кредитку с кешбеком.
Кредитку нужно перевыпустить в отделении - гор линия надоумила.
Но есть предупреждение - по тех причинам это действие будет возможно с
10-10-2018 года - ведуться работы по ПО,
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:12

  Goodman написав:Озадачился мыслей получить кредитку с кешбеком.
Кредитку нужно перевыпустить в отделении - гор линия надоумила.
Но есть предупреждение - по тех причинам это действие будет возможно с
10-10-2018 года - ведуться работы по ПО,

Звідки інфо.
Казали принести їм 25000 на депо...вони зразу кредитку дають до того часу як іменну з фото будуть випускати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:10

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Казали принести їм 25000 на депо...


брехня

в тих, в кого КК і без цього пропонують
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:16

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Казали принести їм 25000 на депо...


брехня

в тих, в кого КК і без цього пропонують

Если не сложно уточните что именно и без депо в 25000 грн. предлагают тем у кого есть КК (я так понимаю имеется в виду кредитная карта?). Новую кредитку с кэшбеком? Без депо и оплаты коммуналке? Вы ничего не путаете?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:22

где инфа про кешбэк? на сайте ничего не нашел. Секретная информация?

максимальная сумма какая кешбэка?
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:49

  proftpd66 написав:где инфа про кешбэк? на сайте ничего не нашел. Секретная информация?

максимальная сумма какая кешбэка?

Лимит 500. Но Полистайте эту ветку с июля. Тут все описано :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 04:31

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Вы ничего не путаете?


Тут нечего путать. Есть кредитка и есть депо в А-шке.
Стало депо за малым - обменять пластик и долучиться до компании майнеров кешбека .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:08

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Вы ничего не путаете?


Тут нечего путать. Есть кредитка и есть депо в А-шке.
Стало депо за малым - обменять пластик и долучиться до компании майнеров кешбека .

Прошу еще уточнить маленький момент - Ваш депо был открыт уже в период акции - то есть начиная с июля 2018? Или до...
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:51

Закидав сьогодні кеш на свою карту Уні Абанку через зелений ТСО ПБ.
в програмі ТСО змінили кроки - тепер треба вводити на екрані на яку суму поповнюєш (до речі, хоч на екрані ТСО і писало що 15 000 включно, але при вводі 15 000 кнопка вводу пропадає :)

із цікавого - ТСО став пропонувати друкувати чек
він якийсь великий і містить купу деталей (раніше взагалі не пропонувало друкувати)

PS і так - все ще безкоштовно :)
+50грн !
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greenozon
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