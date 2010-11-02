В А-щке депо болтается с 2016 года , прыгает со столба на столб.
Прыгает сумма =фонд. По-любе за такие заслуги они физически не могут оставить без кешбека.
Ответ на вопрос - депо было открыто ДО, того как А-шка стала ближе и ласковей к людям.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:02
Re: А-Банк
В А-щке депо болтается с 2016 года , прыгает со столба на столб.
Прыгает сумма =фонд. По-любе за такие заслуги они физически не могут оставить без кешбека.
Ответ на вопрос - депо было открыто ДО, того как А-шка стала ближе и ласковей к людям.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:08
Re: А-Банк
Goodman, у них є чіткі умови, які потрібно виконати, щоб отримати кредитку з кешбеком!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:23
Zochan напевно це депозит
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:49
Другими словами у вас просто есть депо внесенный давно, но переоформленный на 6 мес. или 1год после 1 июля 2018. Правильно?
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