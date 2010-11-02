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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1070107110721073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:02

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Прошу еще уточнить маленький момент - Ваш депо был открыт уже в период акции - то есть начиная с июля 2018? Или до...


В А-щке депо болтается с 2016 года , прыгает со столба на столб.
Прыгает сумма =фонд. По-любе за такие заслуги они физически не могут оставить без кешбека.
Ответ на вопрос - депо было открыто ДО, того как А-шка стала ближе и ласковей к людям.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:08

Re: А-Банк

Goodman, у них є чіткі умови, які потрібно виконати, щоб отримати кредитку з кешбеком!
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:23

Zochan напевно це депозит
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:49

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Прошу еще уточнить маленький момент - Ваш депо был открыт уже в период акции - то есть начиная с июля 2018? Или до...


В А-щке депо болтается с 2016 года , прыгает со столба на столб.
Прыгает сумма =фонд. По-любе за такие заслуги они физически не могут оставить без кешбека.
Ответ на вопрос - депо было открыто ДО, того как А-шка стала ближе и ласковей к людям.

Другими словами у вас просто есть депо внесенный давно, но переоформленный на 6 мес. или 1год после 1 июля 2018. Правильно?
Flamingo
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