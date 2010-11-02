Додано: Суб 06 жов, 2018 04:28

Flamingo вот не скажу вам, можно ли назвать переоформлением.

Загодя были заготовлены столбы , на которые и были переложены депо.

Переоформление как по мне - закончился вклад и открывают новый по ставке действующей на момент открытия.