В А-щке депо болтается с 2016 года , прыгает со столба на столб.
Прыгает сумма =фонд. По-любе за такие заслуги они физически не могут оставить без кешбека.
Ответ на вопрос - депо было открыто ДО, того как А-шка стала ближе и ласковей к людям.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:02
Re: А-Банк
В А-щке депо болтается с 2016 года , прыгает со столба на столб.
Прыгает сумма =фонд. По-любе за такие заслуги они физически не могут оставить без кешбека.
Ответ на вопрос - депо было открыто ДО, того как А-шка стала ближе и ласковей к людям.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:08
Re: А-Банк
Goodman, у них є чіткі умови, які потрібно виконати, щоб отримати кредитку з кешбеком!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:23
Zochan напевно це депозит
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:49
Другими словами у вас просто есть депо внесенный давно, но переоформленный на 6 мес. или 1год после 1 июля 2018. Правильно?
Додано: Суб 06 жов, 2018 04:28
Flamingo вот не скажу вам, можно ли назвать переоформлением.
Загодя были заготовлены столбы , на которые и были переложены депо.
Переоформление как по мне - закончился вклад и открывают новый по ставке действующей на момент открытия.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 06 жов, 2018 06:00
Re: А-Банк
Goodman у Вас є відкриті депозити, але відкритих з 01 липня 2018 немає. Для участі в акції, депозит повинен бути відкритий з 01 липня 2018.
Додано: Суб 06 жов, 2018 07:21
С явной "витиеватостью"
ответов, мне кажется что тут надо по другому задавать вопрос, а то сейчас может оказаться что есть какой-то то столб на 2 грн., открытый в прошлом месяце, но ситуацию это не Прояснит Спрошу более развернуто:
Goodman у вас есть депозитный договор суммой более 25000 грн., сроком действия от полугода и больше, и дата начала которого по договору - после 1 июля 2018 (даже если он изначально открывался всего на 2грн.). Но все перечисление условия должны касаться одного и того же действующего депозитный договора в а-банке.
Додано: Суб 06 жов, 2018 08:01
Re: А-Банк
Пан має відпочити після постів о 4 ночі. До речі, не спати в цей час крайньо недобре для здоров'я, а пан Goodman регулярно дописує саме в цей час.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 06 жов, 2018 08:03
Тут, кстати, тоже есть тонкий момент.
Насколько я слышал - начальная сумма депо должна быть >= 25к.
То есть вариант забить столбик, а потом его пополнить - не катит.
Не знаю - так это или нет, но что-то такое я слышал от горячей куры
Додано: Суб 06 жов, 2018 09:04
Re: А-Банк
Ну Goodman как бы пишет все таки о пополнении столбика. Так что пусть ответит хотя бы на мой вопрос. Кстати мой изначальный вопрос все же задавался на вот это сообщение greenozon
И он на этой ветке с тех пор был (оставил другое сообщение), но на мой вопрос к сожалению никак не отреагировал.
greenozon - растолкуйте о чем вели речь.
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