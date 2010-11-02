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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1070107110721073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:02

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Прошу еще уточнить маленький момент - Ваш депо был открыт уже в период акции - то есть начиная с июля 2018? Или до...


В А-щке депо болтается с 2016 года , прыгает со столба на столб.
Прыгает сумма =фонд. По-любе за такие заслуги они физически не могут оставить без кешбека.
Ответ на вопрос - депо было открыто ДО, того как А-шка стала ближе и ласковей к людям.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:08

Re: А-Банк

Goodman, у них є чіткі умови, які потрібно виконати, щоб отримати кредитку з кешбеком!
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:23

Zochan напевно це депозит
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:49

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Прошу еще уточнить маленький момент - Ваш депо был открыт уже в период акции - то есть начиная с июля 2018? Или до...


В А-щке депо болтается с 2016 года , прыгает со столба на столб.
Прыгает сумма =фонд. По-любе за такие заслуги они физически не могут оставить без кешбека.
Ответ на вопрос - депо было открыто ДО, того как А-шка стала ближе и ласковей к людям.

Другими словами у вас просто есть депо внесенный давно, но переоформленный на 6 мес. или 1год после 1 июля 2018. Правильно?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 04:28

Flamingo вот не скажу вам, можно ли назвать переоформлением.
Загодя были заготовлены столбы , на которые и были переложены депо.
Переоформление как по мне - закончился вклад и открывают новый по ставке действующей на момент открытия.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 06:00

Re: А-Банк

Goodman у Вас є відкриті депозити, але відкритих з 01 липня 2018 немає. Для участі в акції, депозит повинен бути відкритий з 01 липня 2018.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 07:21

  Zochan написав:Goodman у Вас є відкриті депозити, але відкритих з 01 липня 2018 немає. Для участі в акції, депозит повинен бути відкритий з 01 липня 2018.

С явной "витиеватостью"
ответов, мне кажется что тут надо по другому задавать вопрос, а то сейчас может оказаться что есть какой-то то столб на 2 грн., открытый в прошлом месяце, но ситуацию это не Прояснит Спрошу более развернуто:
Goodman у вас есть депозитный договор суммой более 25000 грн., сроком действия от полугода и больше, и дата начала которого по договору - после 1 июля 2018 (даже если он изначально открывался всего на 2грн.). Но все перечисление условия должны касаться одного и того же действующего депозитный договора в а-банке.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:01

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Goodman у вас есть депозитный договор


Пан має відпочити після постів о 4 ночі. До речі, не спати в цей час крайньо недобре для здоров'я, а пан Goodman регулярно дописує саме в цей час.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:03

  Flamingo написав:Goodman у вас есть депозитный договор суммой более 25000 грн., сроком действия от полугода и больше, и дата начала которого по договору - после 1 июля 2018 (даже если он изначально открывался всего на 2грн.). Но все перечисление условия должны касаться одного и того же действующего депозитный договора в а-банке.

Тут, кстати, тоже есть тонкий момент.
Насколько я слышал - начальная сумма депо должна быть >= 25к.
То есть вариант забить столбик, а потом его пополнить - не катит.
Не знаю - так это или нет, но что-то такое я слышал от горячей куры
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:04

Re: А-Банк

  mustbe написав:Не знаю - так это или нет, но что-то такое я слышал от горячей куры

Ну Goodman как бы пишет все таки о пополнении столбика. Так что пусть ответит хотя бы на мой вопрос. Кстати мой изначальный вопрос все же задавался на вот это сообщение greenozon
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Казали принести їм 25000 на депо...


брехня

в тих, в кого КК і без цього пропонують

И он на этой ветке с тех пор был (оставил другое сообщение), но на мой вопрос к сожалению никак не отреагировал.
greenozon - растолкуйте о чем вели речь.
Flamingo
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