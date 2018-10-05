менеджер із відділення АБ впізнавши мене запропонувала одразу відкрити цей продукт (маю трохи депозитів в АБ, і старих, і нових)
Зайду на тижні ще раз розпитаюсь (але ні про які 25К не згадувала)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 11:56
Re: А-Банк
менеджер із відділення АБ впізнавши мене запропонувала одразу відкрити цей продукт (маю трохи депозитів в АБ, і старих, і нових)
Зайду на тижні ще раз розпитаюсь (але ні про які 25К не згадувала)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 06 жов, 2018 12:08
1 октября опять списали "за пользование кредитным лимитом", а сегодня пересчитали и вернули всё.
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