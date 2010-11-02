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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1071107210731074

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:56

Re: А-Банк

  Flamingo написав:растолкуйте о чем вели речь.


менеджер із відділення АБ впізнавши мене запропонувала одразу відкрити цей продукт (маю трохи депозитів в АБ, і старих, і нових)
Зайду на тижні ще раз розпитаюсь (але ні про які 25К не згадувала)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:08

  Ferlakur написав:Мне 1 сентября втихаря начислили проценты за пользование кредитным лимитом, хотя все всегда гасилось вовремя.
Обнаружил 11.09, позвонил на горячую, сказали действительно списано ошибочно, срок решения до 14.09. Ничего не исправили.
17.09 зарегистрировал заявку в онлайн-чате, срок решения 7 дней заявили. Ничего не сделали.
Вчера написал им на страницу в фейсбук. Перезвонили на телефон, сказали всё вернем, не переживайте, ориентировочно до 10.10, но это не точно.
Отака фигня малята.

1 октября опять списали "за пользование кредитным лимитом", а сегодня пересчитали и вернули всё.
Ferlakur
 
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